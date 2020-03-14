وزارة الطاقة والتعدين تلغي عقود 11 شركة تعمل في التعدين الصغير

الخرطوم 14 مارس 2020- ألغت وزارة الطاقة والتعدين عقود 11 شركة عاملة في التعدين الصغير.

وزير الطاقه والتعدين عادل على ابراهيم

وأصدر وزير الطاقة والتعدين قرارا بالرقم 20 للعام 2020 ألغى بموجبه عقد شركة (فو الصينية) والتي تمتلك مربعا بالولاية الشمالية.

كما شملت قرارات إلغاء العقود عشرة شركات أخرى هي (سمارت للتعدين، ترنديل، الثرى، المشكاة، بايتكس للتجارة والاستثمار، شركة شاع الدين للحلول المتكاملة، أعمال ابا المصطفى لصناعة الأسمنت، شتلة تكنولوجي، أبو يوسف وشركة أعمال القبوب)

وأصدر الوزير طبقا لبيان صادر من وزارة الطاقة والتعدين قرارا بموجبه توصية سكرتارية لجنة التعدين طالب فيه شركة دانفوديو القابضة بولاية النيل الأزرق والتي تعمل في مجال تعدين الكروم بدفع كل ما عليها من التزامات للدولة.

وأكدت الوزارة ممثلة في سكرتارية لجنة التعدين والإدارة العامة للإشراف والرقابة على شركات التعدين الصغير بالهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية أن هذه القرارات تأتي في إطار المراجعة التي يقومون بها وفق توجيهات وزير الطاقة والتعدين والمدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية بمراجعة عقود الشركات العاملة في التعدين لضبط العمل في هذا القطاع بعد أن كان النظام السابق يوزع العقود وفق هواه لشركات لا تملك المقدرة الفنية والمالية وكانت فقط تعمل في السمسرة بعد ان تحصل على تلك العقود.

وأكدت الادارتين أن المراجعات ستستمر وسيتم إلغاء كل الاتفاقيات والعقود غير المستوفية للشروط.