وزارة المالية تشرع في خطة لتنفيذ المطلوبات الاقتصادية لاتفاق السلام

الخرطوم 29 سبتمبر 2020- شرعت وزارة المالية السودانية في وضع خطة لتنفيذ المتطلبات الاقتصادية لاتفاقيات السلام وكيفية تطبيق بنودها على الأرض.

وزيرة المالية المكلفة هبة محمد علي

وينتظر ان توقع الحكومة السودانية والجبهة الثورية في الثالث من أكتوبر المقبل على الاتفاق النهائي للسلام بجوبا.

ووجهت وزير المالية المكلفة هبة محمد علي بتحديد ثلاث مستويات لتنفيذ برامج السلام: عاجلة ومتوسطة وطويلة المدى.

وتهدف الخطة لتحقيق السلام العادل والمستدام والاستقرار السياسي والاقتصادي في جميع ربوع السودان.

والتقت الوزيرة طبقا لبيان صحفي صادر عن وزارة المالية الثلاثاء بوفد المقدمة للجبهة الثورية السودانية ووزير الطاقة والتعدين المكلف خيري عبد الرحمن خيري.

ودعت هبة إلى ضرورة تقديم مصلحة المواطنين في المناطق التي عانت من الحروب لجني ثمار السلام وأكدت على ضرورة تنمية الريف لإنهاء دوامة الصراعات في البلاد وتحقيق التنمية المتوازنة.

وأوضحت الوزيرة ان من مهام وزارة المالية حشد وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ مسودة الاتفاقية لينعم بالسلام كل من عانوا من ويلات الحروب.

وشددت على ضرورة استصحاب القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع السلام بجانب الدور الكبير للشباب وذلك من خلال تنفيذ مشروعات ريادة الاعمال التي تساهم في إيجاد فرص عمل لهم.

ودعت الوفد الى أهمية تكاتف الجهود للمساعدة في الوصول للسلام مع بقية الحركات الغير موقعة على السلام.

بدوره أكد رئيس الوفد ياسر سعيد عرمان ضرورة مشاركة منظمات المجتمع المدني في تنفيذ مشاريع السلام خاصة في مجال العودة الطوعية للنازحين الى مناطقهم.