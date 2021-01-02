وزارة المالية تعلن إجازة الموازنة في المجلس التشريعي المؤقت بالعاشر من يناير

الخرطوم 2 يناير 2021 - قالت وزارة المالية إن موازنة العام 2021، ستعرض على مجلس الوزراء في 5 يناير، وعلى البرلمان المؤقت في العاشر منه.

مقر وزارة المالية السودانية

وتشهد مسودة موازنة العام 2021، اعتراضات على الأموال الضخمة المخصصة لقطاع الأمن والدفاع، مقابل ضعف الأموال لقطاعي التعليم والصحة، الأمر الذي قاد لعرقلة إجازتها قبل نهاية العام 2020.

وقالت وزارة المالية، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، السبت: "قُدمت المسودة الأولى للموازنة على لجنة القطاعات الوزارية يومي 29 و30 ديسمبر الفائت، للنقاش حولها الذي يستمر حتى غدًا الأحد".

وأضافت: "ستعرض الموازنة على مجلس الوزراء في 5 يناير، ومن ثم على الاجتماع المشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء في 10 يناير".

وأعلنت شركات الاتصالات عن زيادة في ضريبة القيمة المضافة من 35% إلى 40%، كما طبقت شركة الكهرباء زيادة في الأسعار وصلت إلى 500%، وذلك على الرغم من عدم إجازة موازنة العام 2021.

وتعهدت وزارة المالية بعرض الموازنة على قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة وأطراف العملية السلمية قبل إجازتها النهائية من البرلمان المؤقت.

واستبقت قوى الحرية والتغيير إجازة الموازنة، وقالت إنها لا تتضمن تحرير الخبز والأدوية وغاز الطبخ والكهرباء، مع إبقاء الدولار الجمركي في سعره الحالي.

وقالت وزارة المالية إن مجلس الوزراء وافق على موجهات الموازنة في 18 نوفمبر الفائت.