وزارة المالية تكشف عن تسلمها 77 مليون جنيه من لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو

عفراء مول أحد استثمارات عبد الباسط حمزة التي تم استردادها

الخرطوم 7 أكتوبر 2021- أعلنت وزارة المالية في السودان الخميس عن استلام 77 مليون جنيه نقدا، وإيرادات بعض الشركات، من لجنة تفكيك نظام الـ 30 من يونيو واسترداد الأموال العامة.

وظلت حكومة الانتقال تؤكد دعمها للجنة التفكيك التي تواجه حربًا شرسة من أطراف داخل الحكومة ومن أنصار النظام البائد لعملها في إزالة التمكين داخل مؤسسات الدولة واستردادها الشركات والمؤسسات التي تقول إنها أنشأت من مال الدولة لصالح أفراد.

وقال رئيس لجنة استلام الأصول والأموال المستردة بوزارة المالية، عبد الحفيظ محمد طبقا" لمنصة الناطق الرسمي" إن الوزارة استلمت 77 مليون جنيه نقدًا من لجنة التفكيك، إضافة إلى إيرادات شركات.

وأشار إلى أن بعض إيرادات الشركات صُرفت على مرتب شركات لم يُوفق أوضاعها حتى الآن وعلى إعاشة حُراس المنشآت المُستردة وعلى القائمين على أمر تحصيل إيجارات العقارات التي جرى استردادها.

وتحدث عبد الحفيظ عن توفيق أوضاع نحو 30 شركة مُستردة، فيما تحتاج بقية الشركات لتوفيق أوضاعها إلى حل بعض الإشكاليات مثل فتح حساباتها في البنوك وتعيين مدراء مُكلفين والتمويل.

وأضاف: “بعض العقبات التي تواجه عمل توفيق أوضاع الشركات تتعلق بعدم كفاية الكوادر العاملة في الاسترداد بوزارة المالية.

كما أن بعض المؤسسات والشركات ما زالت حساباتها محظورة بواسطة بنك السودان بطلب من لجنة التفكيك.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الأموال المستلمة محفوظة في حساب خاص بلجنة استلام الأصول المستردة خارج موازنة وزارة المالية.

وبلغت إيرادات الأصول والأموال المستردة أكثر من 129 مليون جنيه صُرف منها نحو 82 مليون جنيه، إضافة إلى إيرادات مؤسسات أخرى منها 20 مليون جنيه من شركة شريان الشمال و15 مليون جنيه من مول عفراء.

وتابع: “وزارة المالية لا تتدخل في هذه الشركات إلا بنهاية السنة المالية في حال وجود أرباح، وهي شركات تعمل بقوانين القطاع الخاص وسلطة الوزارة تنحصر في تعيين مجلس الإدارة.