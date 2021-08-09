وزارة المالية تنفي اعاقة دخول شحنة من الكتاب المقدس للسودان

الخرطوم 9 أغسطس 2021 ـ قالت وزارة المالية السودانية، الإثنين، إنها لم تتسلم أي خطابات تتعلق بشحنة من الكتاب المقدس مُستوردة للسودان.
- مقر وزارة المالية السودانية
ونقلت وسائل إعلام محلية الأحد عن مستشار وزير الشؤون الدينية والأوقاف لشؤون المسيحيين بطرس بدوي، قوله إن وزارة المالية منعت دخول شحنة من الكتاب المقدس إلا بعد سداد قيمة الجمارك والضرائب.
وقالت وزارة المالية، في بيان، تلقته سودان تربيون؛ إنها "لم تتسلم أي خطابات أو مكاتبات بخصوص شحنة من الكتاب المقدس مستوردة للسودان".
وأشارت إلى أن الحديث عن منع الوزارة دخول شحنة من الكتاب المقدس من احدى الدول الأفريقية إلا بعد سداد قيمة الجمارك والضرائب "عارٍ عن الصحة".
وتعفي القوانين الكتب الدينية من رسوم الضرائب والجمارك.
وقالت وزارة المالية إنها مُلتزمة بـ"حرية الأديان والتسامح الديني والمساواة بين كافة المواطنيين كما وردت في الوثيقة الدستورية".
وتُحكم فترة الانتقال بواسطة وثيقة دستورية بدأ العمل بها في أغسطس 2019.
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