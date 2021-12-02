وزارة المالية: 45 ألف جنيه السعر التشجيعي لقنطار القطن

الخرطوم 2 ديسمبر 2021- حددت وزارة المالية في السودان السعر التشجيعي للقطن بقيمة 45 ألف جنيه للقنطار.

قناة ري في مشروع الجزيرة بأواسط السودان

ويعاني المزارعون في السودان لسنوات من تدني السعر التشجيعي للقطن إلى جانب صعوبات التمويل ما أدى الى تحول بعضهم إلى زراعة محاصيل أخرى أكثر جدوى.

ويأمل السودان في العودة لمكانته الريادية في إنتاج وتصدير القطن.

وطبقا لبيان صحفي صادر عن وزارة المالية فانه "تقرر أن يكون السعر التشجيعي لقنطار القطن 45 ألف جنيه".

وتشير تقارير وزارة الزراعة إلى أن المساحة الكلية المزروعة بالقطن تجاوزت مليوناً وستمائة ألف فدان، وذلك لأول مرة في البلاد منذ 50 عاماً.

وأكد البيان أن إعلان السعر التأشيرى لقنطار القطن يأتي بغرض تشجيع المنتجين المزارعين على الإقبال على عمليات لقيط القطن وإنجاح للموسم الزراعي الحالي ، بجانب تشجيع المزارعين على التوسع في المساحات المزروعة بالقطن خلال العام القادم .

و تقدر الصادرات السنوية للقطن وفقا لمصدرين بنحو 150 إلى 200 مليون دولار فقط.

و منتصف أكتوبر الماضي قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، في إن النجاح في القطاع الزراعي لم يأتِ صدفة، بل هو نتيجة مباشرة لحزمة الإصلاحات الاقتصادية الكلية، ويمكن تكرار النجاح بالقطاع الزراعي ببقية القطاعات لحلحلة الأزمة السياسية.

كما قال وزير الزراعة السابق الطاهر حربي أن المزارعين تمكنوا من إحداث تحول في زراعة القطن هذا العام لدعم توجه الحكومة الاستراتيجي لإرجاع السودان لموقعه الطليعي في إنتاج أجود أنواع الأقطان، ما يتوقع أن تكون له مساهمة كبيرة في صادرات البلاد لعام 2022، وزيادة دخل البلاد من العملة الأجنبية.

وبلغت المساحة المزروعة بالمحاصيل خلال الموسم الحالي نحو 54 مليون فدان منها 21.5 مليون فدان ذرة، و9.121 مليون فدان فول سوداني، و7.144 مليون فدان سمسم، و1.6 مليون فدان قطن، و10.733 مليون فدان دخن، بالإضافة إلى 4 ملايين فدان عدد من المحاصيل الأخرى.