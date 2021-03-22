وزارة المعادن تسترد آليات مستأجرة بطرق غير قانونية لشركات تعدين

الخرطوم 22 مارس 2021 ـ قالت زارة المعادن السودانية، الإثنين، إن شركة سودامين المحدودة، الذراع التجاري للوزارة، استردت عدد كبير من الآليات التي تتبع للشركة كانت مستأجرة لشركات أخرى بطرق غير قانونية وبلا عقود.

أحد مواقع التنقيب التابعة لشركة "أرياب" الفرنسية قبل انسحابها من شرق السودان

وكشف المدير العام للشركة سليمان أحمد حامد في تصريح صحفي أنه ابتدر زيارة لمقر الشركة بمدينة أبو حمد بولاية نهر النيل منذ مطلع الأسبوع الحالي للوقوف على مصانع الشركة والآليات التي تملكها.

وأضاف أن الزيارة تهدف إلى استرداد الآليات التي استؤجرت للشركات الأخرى باعتبار أن شركة "سودامين" ذراع خدمي يقدم الخدمات لشركات التعدين.

وبحسب حامد فإنه تم استرداد "لودر وحفار وقلاب" كانت مستأجرة لشركة الساحة للأعمال المتقدمة والتي تسلمت هذه الآليات بلا عقود وبلا مقابل.

وتابع "أنا الآن في منطقة قبقبة التي تبعد حوالى 150 كلم من مقر الشركة في أبو حمد لاسترداد حفار تقوم باستخدامة شركة الساحة".

وأشار المدير العام لشركة سودامين إلى أنه وعقب الفراغ من استرداد آليات الشركة من شركة الساحة سيتم التوجه الى مقر شركة أرياب بولاية البحر الأحمر للوقوف على أكثر من 10 آليات تعمل في أرياب عبر شراكة بين الجانبين.

وذكر أن هذه الآليات متوقفة بسبب سوء الإدارة ونتيجة لأعطال ميكانيكية.