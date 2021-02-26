وزراء الحكومة الجديدة يعتكفون ثلاثة أيام لمناقشة الأولويات

- اجتماع لمجلس الوزراء السوداني ـ الخرطوم فبراير 2021
الخرطوم 26 فبراير 2021 ـ يعتكف مجلس الوزراء السوداني برئاسة رئيس الحكومة عبد الله حمدوك في اجتماع مغلق لمدة ثلاثة أيام تنتهي ظهر غدٍ السبت بإعلان خطة عمل لتحقق خمس أولويات أعلنها حمدوك.
وطبقا لتعميم صحفي لمجلس الوزراء فإن مجلس الوزراء الانتقالي إلتأم في اجتماع مغلق منذ أمس الخميس يستمر لمدة ثلاثة أيام.
ولم يحدد التعميم مكان انعقاد اجتماع وزراء الحكومة الجديدة.
وأوضح أن مجلس الوزراء سيعكف على وضع خطة عمل تحقق الأولويات الخمس التي سبق وأن أعلنها رئيس مجلس الوزراء عقب نقاشها مع شركاء المرحلة الانتقالية وإخضاعها لسلسلة من اللقاءات التشاورية مع قطاعات مجتمعية عديدة.
وسيُعلن المجلس عن نتائج هذه الاجتماعات عقب ختامها المتوقع ظهر غدٍ السبت.
وأعلن عبد الله حمدوك في وقت سابق 5 أولويات للحكومة الانتقالية عقب أداء اليمين الدستورية هذا الشهر، تشمل رفع الضائقة المعيشية والإصلاح الاقتصادي واستكمال عملية السلام وتنفيذ بنود الاتفاق الموقع بين الحكومة والحركات المسلحة.
كما تشمل أيضا إصلاح الأجهزة الأمنية وتوفير الأمن والأمان وتحقيق العدالة وتحقيق الانتقال الديمقراطي بنهاية الفترة الانتقالية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
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