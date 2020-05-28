وزيران سودانيان يحيطان لجان بـ(الكونغرس) عن عرقلة قائمة الإرهاب لجهود الإصلاح

الخرطوم 28 مايو 2020 – أحاط وزيرا المالية والعدل السودانيان، لجان بمجلس الكونغرس الأمريكي، بعرقلة استمرار وضع السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب جهود الإصلاح التي تقوم بها الحكومة الانتقالية.
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وشارك الوزيران في جلسة إحاطة مغلقة ضمتهم مع بعض لجان الكونغرس، عبر تقنية (الفيديو كونفرنس)، حول الأوضاع في السودان، والذي استفضافها المركز الأفريقي بالمجلس الأطلسي، وهو مركز أبحاث ذو نفوذ في مجال الشؤون الدولية.
وقال بيان، صادر عن مجلس الوزراء، تلقته "سودان تربيون"، الخميس: "قدم وزيرا المالية والتخطيط الاقتصادي والعدل، مداخلات عبر الفيديو كونفرنس في جلسة إحاطة مغلقة حول الأوضاع في السودان لبعض لجان الكونجرس الأمريكي".
وأشار إلى أن الوزيرين تحدثا في الجلسة عن عرقلة استمرار وضع السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، كما شرحا لنواب الكونغرس التقدم الذي أحرزته الحكومة الانتقالية، التي تولت مقاليد الحُكم في أغسطس 2019.
وتحدث وزير العدل نصر الدين عبد الباري، في الجلسة، عن الإصلاح القانوني في مجال حقوق الإنسان وجهود تحقيق السلام وتفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
وأشار إلى جهود السودان لاستيفاء الشروط القانونية والسياسية لرفعه من قائمة الراعية للإرهاب، مثل التفاوض للتوصل إلى تسويات في قضايا الإرهاب المرفوعة ضد السودان، وفقًا لبيان مجلس الوزراء.
وقال البيان إن وزير المالية إبراهيم البدوي تحدث عن الإصلاحات والخطط الاقتصادية، وشرح للنواب أثر وجود السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب على الاقتصاد وتمويل المانحين.
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