وزيرة الخارجية تصل القاهرة للمشاركة في اجتماعات للجامعة العربية

- مريم الصادق
الخرطوم 1 مارس 2021 ـ وصلت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي مساء الإثنين إلى القاهرة في ثاني محطة خارجية لها منذ تقلدها حقيبة الخارجية للمشاركة اجتماعات وزارية لجامعة الدول العربية.
وزارت زير الخارجية دولة جنوب السودان الأسبوع الماضي.
ومن المقرر ان تشارك مريم المهدي في أعمال الدورة العادية (155) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والذي سيعقد في الفترة من 1- 3 مارس الحالي بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.
وستقدم وزيرة الخارجية بيان السودان في القضايا المطروحة في جدول الأعمال، كما ستـجري عددا من اللقاءات الثنائية مع نظرائها في الدول العربية.
وكان في استقبال الوزيرة بمطار القاهرة الدولي السفير محمد الياس محمد سفير السودان بالقاهرة، والسفير أسامة شلتوت مساعد وزير الخارجية لشؤون السودان وجنوب السودان وكذلك السفير نبيل حبشي مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم وكافة العاملين بالسفارة السودانية بالقاهرة.
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