وزيرة الخارجية تقدم تنويرا للبعثات الدبلوماسية حول أوضاع السودان

- وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق
الخرطوم 8 أكتوبر 2021 ـ قدمت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي تنويرا لرؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة بالخرطوم حول مجمل الأوضاع بالبلاد وتطوراتها في ظل مرحلة الانتقال.
وأكدت الوزيرة في التنوير الذي جرى أمس الخميس أهمية السلام وحرص الحكومة الانتقالية على تنفيذ بنود اتفاقية جوبا للسلام ودعوة بقية الحركات غير الموقعة للحاق بركب السلام. وثمنت جهود دولة جنوب السودان لتحقيق السلام في السودان.
وجاء التنوير في ذكرى مرور عام على توقيع اتفاقية جوبا للسلام في 3 أكتوبر 2020.
وأبدت الوزيرة تقديرها لكل الشركاء الإقليميين والدوليين والمنظمات الإقليمية والدولية ودول الجوار على دعمهم لتحقيق السلام والتحول الديمقراطي بالبلاد.
وأكدت عزم الحكومة على معالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية رغم التحديات معبرة عن تطلعها في دعم المجتمع الدولي للمضي قدما في تنفيذ بنود اتفاقية جوبا للسلام.
وأشادت بمبادرة رئيس الوزراء كرؤية لحل كافة قضايا الفترة الإنتقالية وضرورة تضافر الجهود لكل شركاء الفترة الإنتقالية لتحقيق التحول الديمقراطي المنشود.
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