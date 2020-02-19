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وزيرة هولندية تبحث بالخرطوم قضايا العدالة وحقوق الإنسان

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الخرطوم 19 فبراير 2020 – أجرت وزيرة التجارة والتعاون التنموي الهولندية، سيغريد كاغ، محادثات في الخرطوم مع قيادات الحكومة ركزت على قضايا حقوق الانسان والعدالة بجانب رفع السودان من قائمة الإرهاب.

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وزيرة التعاون الهولندية التقت رئيس الوزراء عبد الله حمدوك

والتقت كاغ رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وعضو المجلس عائشة موسى ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك كل على حده.

وأكد البرهان، خلال لقائه المسؤولة الهولندية عمق ومتانة العلاقات بين البلدين وبحثا سويا تطورات الأوضاع السياسية في السودان، والخطوات التي اتخذتها الدولة للإصلاح الاقتصادي.

ووصفت كاغ، في تصريحات للصحفيين، اللقاء بالمثمر والناجح، موضحة أن المباحثات مع البرهان تناولت " قضايا حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وإنصاف ضحايا الفترة السابقة في ظل النظام البائد، حتى تطمئن أسرهم بأن أصواتهم سُمعت وأن العدالة أنصفتهم".

ولفتت إلى أن هولندا ظلت تدعم السودان في الماضي، وستواصل دعمها باعتبارها شريكا أساسيا للسودان، معربة عن أملها في أن يتم التحول الديمقراطي في السودان.

بدوره طلب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من المسؤولة الهولندية مساعدة بلاده خاصة في الجوانب الاقتصادية والتنموية، ومساندته من أجل إزالة اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأكد حمدوك لدى لقائه الوزيرة حرص حكومة الفترة الانتقالية لتعزيز وتطوير التعاون بين الخرطوم وامستردام.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة للدولتين، وتطرق إلى تطورات الأوضاع في السودان خاصة مباحثات السلام التي تجري بجوبا، والتحديات التي تواجه حكومة الفترة الانتقالية.

من جانبها أكدت وزيرة التجارة والتعاون الهولندية، دعم حكومتها وتقديمها كل ما يمكن لمساعدة السودان في الفترة القادمة، من أجل تحقيق الاستقرار بالسودان سيما وأن استقرار السودان مهم جدا للمنطقة والإقليم.



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