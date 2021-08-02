وزير: إعادة تشغيل حقل نفطي بجنوب كردفان بعد احتجاجات للأهالي

الخرطوم 2 أغسطس 2021- قال وزير الطاقة والنفط السوداني إن انتاج البترول توقف لبعض الوقت في أحد الحقول بولاية جنوب كردفان اثر احتجاجات نفذها الأهالي.
- صورة تظهر احدى المنشأت النفطية في الهجليج
وتشهد مواقع أنتاج البترول في السودان تدخلات من السكان المحليين بشكل متكرر احتجاجا على تردي الخدمات في تلك المناطق كما تطال بعض الحقول عمليات تخريبية أحياناً.
وقال وزير الطاقة والنفط جادين علي عبيد لـ “سودان تربيون" الاثنين ان الإنتاج في حقل بامبَو توقف لساعات بعد احتجاجات من أهالي تلك المنطقة الذين يقطنون بالقرب من الحقل.
ويبعد حقل بامبو 7 كيلومترات من منطقة هجليج النفطية وينتج ما يقدر بنحو 20%من جملة إيرادات النفط بالمنطقة.
وأوضح الوزير أن مواطني المنطقة تعودوا على الاحتجاج بتلك الطريقة نتيجة لسنوات من الغبن.
وتابع " الجهات المسؤولة في الحقل تمكنت من إعادة الإنتاج بعد التفاوض مع المواطنين والوعد بمعالجة مشكلاتهم".
وقال إن مطالبهم عادية ويمكن معالجتها خاصة أنها تتعلق بتوفير الخدمات مثل المياه.
وتداولت تقارير إعلامية الاثنين احتلال مجموعة مسلحة لحقل بامبو منذ التاسعة صباحاً ما ادى الى توقف الإنتاج.
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