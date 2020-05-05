وزير الإعلام السوداني يدخل عزلا اختياريا بعد مخالطة مصاب بـ"كورونا"

الخرطوم 5 مايو 2020- أخضع وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح نفسه للحجر المنزلي بعد مخالطته مصابا بفايروس "كورونا".

وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح

وعلمت "سودان تربيون" أن الوزير قرر العزل الاختياري قبل يومين بعد أن شارك الجمعة الماضية في حلقة تلفزيونية تبين بعدها أن أحد الضيوف في ذات البرنامج مصاب بكورونا ولم يكن يعلم.

وأكد فيصل لـ "سودان تربيون" تمتعه بوضع صحي جيد وانه خضع للعزل المنزلي الاختياري تماشيا مع الإجراءات الصحية المعروفة.

وشهد ستوديو "علي شمو" الذي استضاف الحلقة التلفزيونية بقناة السودان الرسمية عملية تعقيم واسعة يوم الإثنين.

وأعلنت السلطات الصحية في السودان الثلاثاء تسجيل 100 حالة إصابة بالفايروس كأعلى رقم يتم تسجيله خلال يوم واحد ليرتفع عدد المصابين في البلاد الى 778 حالة بينها 45 حالة وفاة.