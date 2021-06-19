وزير التجارة السوداني يعلن استعادة صلاحيات التسعير وضبط الأسواق

علي جدو

الخرطوم 19 يونيو 2021- أكد وزير التجارة والتموين السوداني استعادت الوزارة صلاحيتها ومهامها في مجال التسعير وضبط الأسواق عبر الآليات والأجهزة المختلفة.

وتشهد الأسواق السودانية فوضى ملحوظة في تسعير السلع بسبب تذبذب سعر الصرف وارتفاع حجم المضاربات فضلا عن زيادة معدل التضخم السنوي والذي وصل إلى 378.79% لمايو الماضي.

وأكد الوزير علي جدو أهمية حملة الرقابة على الأسواق ومساهمتها في حل الضائقة المعيشية حيث ينتظر ن تتبد الحملة مطلع الشهر المقبل.

وطبقا لبيان صحفي صادر عن وزارة التجارة فإن الوزير التقى السبت أعضاء اللجنة العليا للإعداد للحملة القومية للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.

وأكد اهتمام الدولة بمعاش الناس وفق موجهات الحكومة الانتقالية التي قال إنها لا تخوض حرباً على التجار ولا تتراجع عن سياسة التحرير الاقتصادي.

وأضاف “لكن تسعى الدولة لتنظيم الأسواق وإزالة التشوهات ومحاربة الوسطاء والمنتفعين الذين يساهمون بفاعلية في زيادة التضخم ورفع أسعار السلع والمغالاة فيها على حساب المواطن.

بدوره قال مدير عام التجارة الداخلية والتموين، عضو ومقرر اللجنة الفاتح عبد الله يوسف إنه سيتم تحديد أسعار عشر سلع ضرورية وفق المادة (5) من قانون حماية المستهلك للعام 2019م مع الالزام بوضع ديباجات لكل السلع المعنية وتطبيق القوانين على المخالفين.

وأشار إلى سعيهم لإزالة المضاربات التي تحدث في أسعار السلع على يد الوسطاء والسماسرة بالإضافة للعمل المكثف لتوعية المواطنين بحقوقهم والتبصير بالظواهر السالبة وتوفير المعلومات الخاصة بحجم الاستهلاك الفعلي للسلع الضرورية