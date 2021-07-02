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وزير التجارة يصدر لائحة لتنظيم الصادر تتضمن عقوبات

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علي جدو

الخرطوم 2 يوليو 2021 ـ أصدر وزير التجارة والتموين السوداني علي جدو آدم لائحة تنظيم عمليات الصادر لسنة 2021 بهدف وضع الضوابط والإجراءات الكفيلة بتنظيم عمليات الصادر والنفاذ للأسواق الخارجية.

وأكد الوزير طبقا لسونا أهمية اللائحة كإطار قانوني باعتماد عقد الصادر الإلكتروني وضوابط إصدار عقد صادر السلع الأجنبية المعتمدة من مجالس تنظيم سلع الصادر والتي يتم الموافقة عليها من قبل الوزارة.

وقال إن اللائحة تضمنت ضوابط إعادة الصادر وصادر المشاريع الاستثمارية كما فصلت اللائحة إجراءات صادر الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة والمنظمات والهيئات الدولية والدبلوماسية وعينات المعارض وإعادة الصادر بغرض استرجاع الحصيلة والتصدير للصيانة.

وأشار إلى أن اللائحة أكدت أحقية المصدرين في إعادة الصادر للسلع الأجنبية والعينات بغرض الدراسة والفحص والتحليل.

وشملت اللائحة ملاحق تنظيمية إلى جانب العقوبات الخاصة بمخالفة ضوابط الصادر أو الإدلاء بمعلومات كاذبة أو تزوير العقد أو تقديم عقد غير حقيقي ويعاقب من يرتكب ذلك بغرامة مالية قدرها مائة ألف جنيه وحال تكرار المخالفة يمنع عن مزاولة التصدير لمدة عام.

وأكد وزير التجارة والتموين أن وزارته بصدد تكملة الإجراءات القانونية في تنظيم التجارة على كافة مستوياتها بما يحقق المصلحة العامة ويضع الأمور في نصابها الصحيح.



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