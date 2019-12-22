وزير التعدين يعلن رسميا خروج بنك السودان من عمليات شراء الذهب

الخرطوم 22 ديسمبر 2019- كشف وزير الطاقة والتعدين السوداني عن خروج بنك السودان المركزي من عمليات شراء الذهب رسميا اعتبارا من الأسبوع الماضي.

وزير الطاقه والتعدين عادل على ابراهيم

ويشتري بنك السودان المركزي الذهب من المعدنين التقليديين بعد طباعة كميات كبيره من النقود لمقابلة عمليات الشراء وهو ما أسهم حسب خبراء في زيادة معدلات التضخم.

وقال الوزير عادل علي ابراهيم لـ (سودان تربيون) الأحد إن "بنك السودان خرج نهائيا من شراء الذهب منذ نحو أسبوع بالاتفاق بين وزارات المالية والطاقة والتعدين والتجارة والصناعة ".

ونوه إلى أن البنك المركزي حاليا في مرحله انتقالية إذ يقوم بإعلان السعر العالمي للذهب دون أن يشتريه.

ويشير مختصون الى خطأ سياسة تدخل البنك المركزي السابقة في شراء الذهب وهو ما ادى لتفشي ظاهرة التسرب النقدي لأن البنك يشتري بأعلى من السعر العالمي.

وأكد الوزير أن خروج بنك السودان من الذهب أمر مؤكد وأردف "لأن شراء الذهب ليست من اختصاصه وعلية القيام بدوره كنبك مركزي بالاتفاق مع الجهات والوزارات الحكومية المعنية".

وعين مجلس السيادة مؤخرا بدر الدين عبد الرحيم محافظا للبنك المركزي بعد تقديم المحافظ السابق استقالته.

وأعلن وزير المالية إبراهيم البدوي قبل أيام عن خطة لخروج بنك السودان المركزي من تجارة الذهب ومشتريات المشتقات البترولية بنهاية العام الجاري دون أن يفصل بشأنها وطرق تنفيذها.

وفيما يتعلق بضمان عدم تهريب عائدات الذهب قال وزير التعدين إن الضمان لذلك السياسة الجاذبة مكررا تلك العبارة عدة مرات.

ويقدر الفاقد بين المنتج من الذهب في السودان وبين المصدر إلى الخارج بقيمة تتراوح بين 3-4 مليار دولار سنويا.

وأوضح أنه بعد وضع سياسة جاذبه لأصحاب الذهب والمعدنيين وسعر مجزي فإنهم سيبعونه في الداخل ولايمكن تهريبه للخارج.

ويعادل إنتاج المعدنيين التقليدين وهم أفراد أو شركات صغيرة 85% من إجمالي إنتاج الذهب في السودان.

وأكد الوزير أن البديل لخروج بنك السودان المركزي هو بورصة الذهب في الخرطوم (السوق الحر) ليتنافس فيها التجار ومصدري الذهب والذين لديهم مقدره ماليه لعمليات التصدير.

ويتوقع مختصون في المجال انعكاس خروج البنك إيجابيا بالحد من عمليات التهريب حال اكتمال بورصة الذهب.

وبلغ إنتاج السودان من الذهب خلال العام ٢٠١٧ نحو 105 طن بينما لا تتوفر معطيات رسمية حول حجم الكميات التي تم تهريبها إلى الخارج.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن الذهب المنتج في السودان يبلغ حوالي ٢٠٠ طن.

ويمثل صادر الذهب 37% من إجمالي صادرات البلاد خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة حسب تقرير سابق لوزارة المعادن.