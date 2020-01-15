وزير التعدين يعلن سيطرة الجيش على حقول نفطية بعد تمرد عناصر المخابرات

الخرطوم 15 يناير 2020- أعلن وزير الطاقة والتعدين السوداني الأربعاء عن استرداد القوات المسلحة لحقلي "حديد" و"سفيان" في ولاية شرق دارفور في أعقاب تمرد قوة التأمين التابعة لجهاز المخابرات العامة الثلاثاء.
- صورة تظهر احدى المنشأت النفطية في الهجليج
وقال الوزير عادل إبراهيم في تصريح صحفي إن قوات الجيش احتوت الموقف ودخلت في مفاوضات مع أفراد هيئة العمليات حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء.
وأردف " تم اجلائهم من المنطقة فيما تقوم القوات المسلحة بعملية التسليم والتسلم لأسلحتهم وسيتم ترحيلهم للخرطوم".
وبحسب الوزير فإن قوة مسلحة من هيئة العمليات اقتحمت المنطقة الخاصة بحقول حديد وسفيان التي تقع غرب الفولة وبليلة.
وأشار الى أنها احتلت منطقة تجميع النفط الخام في المجمع، وبعد ساعتين من الدخول أجبروا المهندسين والفتيين على قطع التيار الكهربائي وإخلاء الموظفين والمهندسين من المنطقة.
وأوضح أن الحادث يدل على وجود تنسيق عالي مع المتمردين الاخرين في الأبيض والخرطوم.
وأكد الوزير عدم وقوع أحداث في حقلي بليلة وهجيلج بولاية جنوب كردفان.
وقال إن المنطقة التي تم احتلالها تنتج حوالي ٧ ألف برميل في اليوم، وتأثرت بالعملية بعد توقف العمل فيها لنحو 10 ساعات قبل أن يتم السيطرة على الوضع بواسطة القوات المسلحة.
أخر الآراءما العمل ؟ 2020-01-15 17:37:35 بقلم : محمد عتيق لا نحتاج إعادة سرد الذي حدث يوم "الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٠" مما أصبح معروفاً للجميع ؛ فقد كان انذاراً داوياً للثورة والثوار -لنا- أن نراجع أنفسنا وما نفعل ، لنتناول ما يجب فعله ، أي ما نتوقع من قوى الحرية (...)
يمين..يسار.. خلف دور 2020-01-13 22:57:58 د.غازي صلاح الدين العتباني توطئة طلب مني بعض الشباب (ممن يستطيعون إيصال كلماتهم مباشرة إلي) أن أتناول بعض موضوعات بمنهجية فكرية تعين على إيقاد نار الجدل المثمر، فالجدل هو الجسر إلى الإستنارة (ربما يكون مفيدا أن نعقد (...)
عمر الفترة الانتقالية 2020-01-12 21:22:41 بقلم : محمد عتيق هنالك نواقص بارزة في واقع الثورة ومسيرتها أصبحت واجبة التدارك والاستكمال ، ومن ابرزها : تعيين الحكومات المدنية في الولايات بولاتها ووزرائها وإداراتها الحكومية المختلفة لممارسة سلطة الثورة وشرعيتها خاصةً (...)
المزيد