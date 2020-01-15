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وزير التعدين يعلن سيطرة الجيش على حقول نفطية بعد تمرد عناصر المخابرات

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الخرطوم 15 يناير 2020- أعلن وزير الطاقة والتعدين السوداني الأربعاء عن استرداد القوات المسلحة لحقلي "حديد" و"سفيان" في ولاية شرق دارفور في أعقاب تمرد قوة التأمين التابعة لجهاز المخابرات العامة الثلاثاء.

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صورة تظهر احدى المنشأت النفطية في الهجليج

وقال الوزير عادل إبراهيم في تصريح صحفي إن قوات الجيش احتوت الموقف ودخلت في مفاوضات مع أفراد هيئة العمليات حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

وأردف " تم اجلائهم من المنطقة فيما تقوم القوات المسلحة بعملية التسليم والتسلم لأسلحتهم وسيتم ترحيلهم للخرطوم".

وبحسب الوزير فإن قوة مسلحة من هيئة العمليات اقتحمت المنطقة الخاصة بحقول حديد وسفيان التي تقع غرب الفولة وبليلة.

وأشار الى أنها احتلت منطقة تجميع النفط الخام في المجمع، وبعد ساعتين من الدخول أجبروا المهندسين والفتيين على قطع التيار الكهربائي وإخلاء الموظفين والمهندسين من المنطقة.

وأوضح أن الحادث يدل على وجود تنسيق عالي مع المتمردين الاخرين في الأبيض والخرطوم.

وأكد الوزير عدم وقوع أحداث في حقلي بليلة وهجيلج بولاية جنوب كردفان.

وقال إن المنطقة التي تم احتلالها تنتج حوالي ٧ ألف برميل في اليوم، وتأثرت بالعملية بعد توقف العمل فيها لنحو 10 ساعات قبل أن يتم السيطرة على الوضع بواسطة القوات المسلحة.



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