وزير الخارجية الأميركي يدعو رئيس (السيادي) السوداني لواشنطن

الخرطوم 2 فبراير 2020 - تلقى رئيس مجلس السيادة في السودان، عبد الفتاح البرهان، الأحد، دعوة رسمية من وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، لزيارة الولايات المتحدة، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان

وطبقا لبيان صادر عن إعلام مجلس السيادة، تلقته "سودان تربيون فإن "البرهان تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي، دعاه خلاله لزيارة الولايات المتحدة".

وأوضح البيان أن البرهان رحب بالدعوة ووعد بتلبيتها في القريب العاجل.

وتسعى الخرطوم لشطب اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، المدرج عليها منذ عام 1993، لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.

ورفعت إدارة الرئيس دونالد ترمب، في أكتوبر 2017، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ 1997.