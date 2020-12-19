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وزير الخزانة الأميركية في الخرطوم نهاية ديسمبر

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الخرطوم 19 ديسمبر 2020- قالت مصادر موثوقة لـ" سودان تربيون" السبت إن وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوشن سيصل السودان نهاية الشهر الحالي.

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وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوشن

وكانت وكالة "بولومبيرغ" قالت الأسبوع الماضي إن المسؤول الأميركي يرتب لجولة تشمل السودان والامارات وإسرائيل، وذلك قبل نحو أسبوعين من مغادرته منصبه.

وأفادت مصادر مسؤولة في الخرطوم "سودان تربيون" أن مجلس الوزراء وزارة المالية والداخلية شرعوا في وضع الترتيبات اللازمة للزيارة، حيث ينتظر عقد اجتماع يوم الأحد لترتيب الأجندة.

وتوقعت أن يجري وزير الخزانة مباحثات مع مجلس الوزراء وزارة المالية وبنك السودان المركزي تتركز حول الترتيبات والإجراءات بعد إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب إلى جانب فك الأموال السودانية المجمدة لدى الولايات المتحدة وإمكانية استفادة السودان من القرار خاصة في جذب الاستثمارات الأجنبية.

والاسبوع الماضي كشفت وزارة المالية السودانية عن التزام الحكومة الأميركية بتوفير تسهيلات نقدية تفوق المليار دولار كبداية.

واشارت إلى أن من الفوائد الرئيسية لقرار إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب تشجيع الاستثمار الأجنبي في السودان وأن بنك الاستيراد والتصدير الأميركي التزم بتقديم ضمانات للمستثمرين الأميركيين من القطاع الخاص قد تصل إلى مليار دولار في البداية.

وأوضحت أن تلك الخطوة ستفتح الباب لأكثر من 1.5 مليار دولار سنويا كمساعدات إضافية من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) للسودان ولإكمال مشوار اعفاء الديون، وذلك بالإضافة لدعم عيني يتضمن توفير كمية مقدرة من القمح والمواد الاخرى لمدة أربع سنوات.



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