وزير الخزانة الأميركي يصل الخرطوم الأربعاء

الخرطوم 5 يناير 2021 – يصل وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، إلى العاصمة السودانية غدًا الأربعاء، لمناقشة مساعدات بلاده والوضع الاقتصادي في السودان مع قادة الدولة.

وتُعد زيارة وزير الخزانة أول زيارة لمسؤول أميركي رفيع إلى الخرطوم، بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في خواتيم العام السابق.

وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوشن

وقالت مدير إدارة الشؤون الأميركية بوزارة الخارجية، مها أيوب، في تصريح صحفي، الثلاثاء: "يصل إلى الخرطوم، غدًا الأربعاء، وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين على رأس وفد في زيارة للسودان تستغرق يوما واحدا".

وأشارت إلى أن المسؤول الأميركي سيناقش مساعدات بلاده والوضع الاقتصادي وشطب ديون السودان، مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إضافة إلى مسؤولين آخرين.

وأكدت أيوب على لقاءات قادة الدولة السودانية مع وزير الخزانة الأميركي ستُناقش أيضًا "موضوعات أخرى ذات طابع مشترك".

ويعاني السودان من أزمة اقتصادية حادة، تتفاقم يوما عن الآخر، تتمثل بعض جوانبها في ارتفاع معدل التضخم وانخفاض قيمة الجنيه والنقص في الوقود ودقيق الخبز.

وتتطلع حكومة الانتقال إلى شطب ديون السودان، التي تصل لأكثر من 60 مليار دولار، ضمن مبادرة إعفاء ديون البلدان المثقلة بالديون، بعد إعلان خروج السودان من قائمة الإرهاب، وهو الأمر الذي يتيح لها طلب قروض جديدة لإنهاء الأزمة الاقتصادية.

ورصدت أميركا 1.1 مليار دولار مساعدات إلى السودان خلال العام 2021، في قانون دعم الانتقال الديمقراطي الذي أجازه الكونغرس مؤخرًا.