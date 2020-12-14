وزير الري الإثيوبي يصل السودان لمناقشة استئناف مفاوضات سد النهضة

أعمال بناء سد النهضة توشك على الاكتمال .. صورة لـ"رويترز"

الخرطوم 14 ديسمبر 2020 – قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن السودان يسعى لحلول أفريقية لمعالجة الخلافات في ملف سد النهضة الاثيوبي، بينما وصل وزير الري الاثيوبي الى الخرطوم الاثنين وانخرط في محادثات مع نظيره السوداني لبحث استئناف المفاوضات.

وقال حمدوك في مؤتمر صحفي ليل الاثنين إنه ناقش مع نظيره الاثيوبي آبي أحمد في أديس أبابا ملف السد بعد أن جمد السودان مشاركته في الجولات التي ظلت تدور في حلقة مفرغة على مدى أسابيع.

وقاطع السودان في 21 نوفمبر الفائت، جولة تفاوض حول سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي، مطالبًا بتغيير منهجية المباحثات وذلك بمنح الخبراء دور تقريب وجهات النظر بينه ومصر وإثيوبيا.

وأفاد حمدوك أن الخرطوم قررت العودة الى طاولة التفاوض وأن وزير الري الاثيوبي وصل الخرطوم اليوم لبحث معاودة المفاوضات تحت قيادة جنوب أفريقيا التي ترأس الدورة الحالية للاتحاد الافريقي.

وقالت وكالة السودان للأنباء، الاثنين، إن وزير المياه والري الإثيوبي سيلشي بيكيلي، وصل إلى الخرطوم "لمناقشه سبل استئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة بين الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة".

وعقد وزير الري السوداني ياسر عباس مع نظيره الإثيوبي، جلسة مباحثات أولى، تناولا فيها "موقف المفاوضات الجارية وتذليل العقبات التي تعترض طريقها للتوصل لاتفاق يراعى فيه مصالح الأطراف الثلاث".

ويقول السودان إنه متمسك برعاية الاتحاد الأفريقي لمفاوضات سد النهضة، وذلك على الرغم من فشل جولات التفاوض المستمرة على مدار 7 سنوات.

ولم تتمكن الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة من التوصل إلى اتفاق حول تشغيل وملء السد الإثيوبي العملاق القريب جدًا من الحدود السودانية.