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وزير: السودان والسعودية يقتربان من توقيع مشروعات استثمارية بمليارات الدولارات

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الخرطوم 11يوليو 2021-كشف مسؤول حكومي رفيع عن مشروعات استثمارية بين السودان والسعودية تقدر بمليارات الدولار سيتم التوقيع عليها قريباً.

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ميناء بورتسودان في شرق البلاد

واستضافت المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي ملتقى استثماريا خاصا بالسودان شارك فيه ممثلين لنحو 40 شركة وواجهة عمل سعودية للتعرف على فرص الاستثمار في هذا البلد.

وقال وزير الاستثمار والتعاون الدولي الهادي محمد ابراهيم لـ “سودان تربيون" الاحد إن الجانبين السعودي والسوداني توصلا إلى تفاهمات كبيرة في مختلف المشروعات الاستثمارية خلال زيارة الوفد الحكومي السوداني الاخيرة للمملكة.

وتابع "سيعقد اجتماع للجنة الوزارية بين الجانبين قريبا بعدها سيتم التوقيع مباشرة على تلك المشروعات" وتوقع أن يكون ذلك عقب عطلة عيد الأضحى.

وجرى الاتفاق في وقت سابق على تكوين لجنة وزارية مع السعودية تضم 3 وزراء من الجانبين، لوضع التصور الخاص لحزمة الاستثمارات الخاصة بالسودان.

وأوضح الوزير أن المشروعات الاستثمارية تمثل حزمة متكاملة في مجالات البني التحتية والكهرباء والطرق الرئيسية الى جانب مشروعات لتطوير ميناء بورتسودان او إنشاء موانئ أخرى.

يشار الى أن التخطيط لتطوير ميناء بورتسودان يركز على تحويله لمنطقة حرة ضخمة، تقدم الخدمات للدول التي لا تملك منافذ بحرية على أن يصحب خطوات التطوير انشاء بنى تحتية مرتبطة بمشروع زراعي بولاية نهر النيل في أعالي عطبرة على وجه التحديد بحدود مليوني فدان بجانب صناعات تحويلية وانتاج زراعي.

وشدد وزير الاستثمار على أن للسعودية الأولوية في الدخول بعدد من المشروعات خاصة وأنها تعد من أكبر الدول العربية المستثمرة في السودان.

وحول التسهيلات للمغتربين للدخول في الاستثمار قال وزير الاستثمار إن هناك حزم محددة في القانون تشجع دخول المستثمر المحلي والأجنبي.

وأفاد بوجود مشروعات تشمل امتيازات خاصة للمغتربين والقطاع الخاص لاسيما في مجالات الطاقة والكهرباء والمنتجات الزراعية وتطويرها.



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