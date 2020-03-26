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وزير الشؤون الدينية السوداني يوجه بإقامة صلاة الجمعة خارج المساجد

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الخرطوم 26 مارس 2020 - وجه وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالسودان، نصر الدين مفرح، الخميس، أئمة المساجد والدعاة والمصلين بإقامة صلاة الجمعة غدا، خارج المساجد، في إطار استعدادات الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

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نصر الدين مفرح وزير السؤون الدينية والأوقاف

وقال مفرح في تصريحات صحفية، "التوجيه لكل الأئمة والدعاة، بأن تكون صلاة الجمعة خارج المساجد، لأن الموكيت يمثل مصدرا كبيرا لانتشار الفيروس عند السجود".

كما وجه الوزير بتقصير خطبة الجمعة والصلاة وجعلها في حدود 10 دقائق أو أقل، لتفادي الازدحام، وارتداء الكمامات وتعقيم الأيادي وغسلهما بالصابون عند الخروج إلى المسجد.

وأعلنت وزارة الصحة السودانية، عدم تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ووفق بيان صادر عن الوزارة، تلقته "سودان تربيون"، فإن التقارير الوبائية لوزارة الصحة الاتحادية، أوضحت أن مجمل حالات الاشتباه بمراكز العزل بالسودان وحتى يوم 24 مارس الجاري بلغ 13 حالة اشتباه، وتم إخراج 42 شخصا من العزل بعد أن أثبت الفحص المعملي سلامتهم.

وأشارت التقارير، أن جملة القادمين من الدول الموبوءة منذ 25 مارس الجاري بلغ ألفين و17 فردا، وتمت متابعة ألف و427 فردا منهم بنسبة 70.7% موزعين على عدد من الولايات.

في الأثناء أعلن مدير شرطة ولاية الخرطوم، الفريق عز الدين الشيخ، وقف السفريات البرية بين الولايات السودانية، للحد من خطورة فيروس كورونا.

وسجل السودان، الثلاثاء الماضي، ثالث إصابة جديدة بالفيروس، لمواطن قادم من دولة عربية، عقب تسجيل ثاني إصابة الجمعة الماضي، بعد أسبوع من إعلانه اكتشاف أول حالة بالبلاد ووفاة صاحبها.



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