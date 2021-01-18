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وزير الطاقة السوداني يعلن اجراء تحقيق حول انهيار جزئي لمحطة كهرباء شمال الخرطوم

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انهيار جزئي في محطة كهرباء قري شمال الخرطوم

الخرطوم 18 يناير 2021- قال وزير الطاقة والتعدين السوداني إن تحقيقاً يجري لمعرفة ملابسات انهيار جزء من الوحدة الثانية بمحطة كهرباء منطقة "قري".

وتقع منطقة قري الحرة شمال العاصمة الخرطوم على بعد 70 كيلومتر غرب مصفاة الخرطوم للنفط.

ووصف الوزير خيري عبد الرحمن الانهيار بالمحدود، بعد وقوفه الاثنين على حجم الضرر الذي لحق بالمحطة.

وأوضح أن الانهيار حدث بشكل جزئي في الوحدة الثانية من المحطة بوحدة تنقية مخرجات الحريق التي تفرز المخلفات الثقيلة عن الخفيفة للحفاظ على البيئة في المحطة والمنطقة السكنية المجاورة، بالإضافة إلى الهيكل الحديدي.

وأشار الى أن الهيكل يفترض انه مصمم ليحمل 800 طناً من محروقات الفحم الحجري والرمل وهي الحمولة الآمنة التي لا يصلها التشغيل العادي للوحدة.

وتابع "لأن النظام الآلي بالمحطة متوقف تماماً منذ 2016 فإن الوحدة تعمل يدوياً، والتشغيل الآلي يحتاج لقطع الغيار التي تنتظر التمويل".

وأشار الوزير طبقا لبيان صحفي إلى أن الصيانة الدورية للوحدة كان ينبغي اجراءها خلال فبراير المقبل حيث كان سيتم تفريغ المخلفات يدوياً.

وأضاف " تم ارجاء إدخال الوحدة الاولي للعمل بعد اكتمال صيانتها حتى يكتمل التحقيق في معرفة أسباب الانهيار".

وأثنى خيري على العاملين في المحطة لتعاملهم بحرفية ومهارة فنية عالية مع الحادث لحظة وقوعه وتمكنهم من تجنيب المحطة الحريق الكامل أو فقدان الموارد البشرية.

بدوره قال مدير محطة كهرباء قري 4 ادم ابراهيم إن الحادث كان محدود ولم يمتد للموارد البشرية وحريق الاجزاء الاخرى للمحطة

واكد أن المحطة تتكون من وحدتين الوحدة رقم 1 لم تتأثر ويتم العمل على ارجاعها للخدمة.

والأحد قال مدير الشركة السودانية للتوليد الحراري يوسف الطاهر أن ما حدث بمحطة قري4 هو انهيار لمنظومة تنقية نَواتج الحريق(العادم) وهي منظومة خارجية، وأن سقوطها لم يؤثر على الأجزاء الرئيسة للمحطة.

واستبعد الطاهر وجود عمل تخريبي تسبب في الحادثة.



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