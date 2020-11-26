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وزير الطاقة يحذر من ارتفاع أسعار الوقود في ظل انهيار العملة الوطنية

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الخرطوم 26 نوفمبر 2020- أطلق وزير الطاقة والتعدين السوداني تحذيرا شديد اللهجة من تراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار ما يدفع باتجاه زيادة أسعار الوقود من جديد.

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خيري عبد الرحمن وزير الطاقة المكلف

وجرى تداول الدولار الواحد الخميس بـ 267 جنيها.

وقال الوزير خيري عبد الرحمن في بيان صحفي تلقته "سودان تربيون" الخميس إن “ترشيد الدعم قام على سياسة استخدام آلية الاستيراد الحر بواسطة القطاع الخاص لعدم توفر العملة الصعبة لدى الدولة وبالتالي فإن التعامل يتم بالسعر الحر للجنيه بحسب ما تعتمده محفظة السلع الاستراتيجية عند فتح الاعتماد لشراء أي باخرة خاصة".

ولفت الى انه كان من المفترض ان تتم مجموعة من الخطوات التي تضمن الانخفاض المستمر لسعر الدولار في السوق الحر وبالتالي يصاحب ذلك انخفاض مستمر في السعر الحر للجازولين والبنزين.

وأضاف " ما يحدث الآن تهديد خطير لسياسة ترشيد الدعم للوقود ويتعارض تماما مع المبدأ الذي قامت عليه".

وشدد خيري على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والسياسات التي تؤدي الي تقوية الجنيه السوداني لتنخفض على ضوء ذلك اسعار البنزين والجازولين وتقل معاناة الناس.

ونوه الوزير الي ان مصفاة الخرطوم ستتوقف في بداية شهر ديسمبر المقبل.

كما أن كافة الترتيبات تمت مع شركات القطاع الخاص لاستيراد بواخر وقود لتغطية الطلب من السوق العالمي وبالتالي فإن انخفاض الجنيه السوداني في السوق الحر سيؤدي حتما الي العودة الي زيادة اسعار البنزين والجازولين الحر بعد النجاح في خفصهما هذا الاسبوع.

وفي أكتوبر الماضي بدأت الحكومة الانتقالية تطبيق رفع الدعم عن الوقود بعد اجازتها في أغسطس الماضي لكن تلك الخطوة لم تنهى تفاقم أزمة الوقود.



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