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وزير المالية السوداني: 40 ألف طن من القمح في طريقها الى المطاحن

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الخرطوم 3 يوليو 2020- اعلن وزير المالية السوداني الشروع في نقل حوالي 40 الف طن من القمح لمختلف المطاحن اعتبارا من اليوم الجمعة.

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وزير المالية ابراهيم البدوي

وتجئ تصريحات الوزير بالتزامن مع استمرار أزمة الخبز في العاصمة لأسابيع حيث بات مشهد اصطفاف السودانيين أمام المخابز من صور المعاناة اليومية المألوفة.

ولتخفيف وطأة الأزمة أعلن والي الخرطوم المكلف يوسف الضي الخميس لبعض المخابز بإنتاج خبز وفق سعر تجاري على أن يتراوح سعر القطعة ما بين 5 -10 جنيهات وذلك وفق شروط محددة.

وأعلن وزير المالية في تغريدة على تويتر الجمعة اكتمال تفريغ الدفعة الأولى من القمح البالغة 40 ألف طن منذ يوم الخميس الثاني من يوليو والتي كانت وصلت ميناء بورتسودان في 17 يونيو الماضي، وأضاف "الآن القمح في طريقه إلى المطاحن".

وقال البدوي إن وزارة المالية قدمت طلبا لشراء دفعة القمح الثانية بالعملة المحلية عبر شركائها في برنامج الغذاء العالمي وتوقع وصولها نهاية الشهر الجاري

واشار الى أنه وحسب الاتفاق مع برنامج الغذاء العالمي لشراء عدد 200.000 طن من القمح (على 5 دفعات) بالعملة المحلية، وصَلت ميناء بورتسودان الدفعة الأولى وأن هذا الاتفاق من شأنه تعزيز مجهودات الحكومة في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير العملة الصعبة لبنك السودان.

وكانت وزارة المالية وقعت اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي، في 13 ابريل الماضي، بموجبها يقوم البرنامج بشراء واستيراد 200 ألف طن من القمح على أن تسدد الحكومة قيمتها له بالعملة الوطنية.

واشار ت وزارة المالية بان الاتفاقية تجئ في إطار تعزيز الانتاج المحلي وستوفر لبنك السودان المركزي 50 مليون دولار، سعياً لتحقيق الأمن الغذائي في البلاد.



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