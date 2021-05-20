وزير المالية: عقبات تواجه توفير الموارد لتنفيذ الترتيبات الأمنية

جبريل ابراهيم

باريس 20 مايو 2021- قال وزير المالية السوداني إن عقبات جدية تواجه توفير الموارد لتنفيذ اتفاق السلام سيما البند الخاص بالترتيبات الأمنية.

وقال جبريل إبراهيم في مقابلة مع "سودان تربيون" بباريس الخميس " لم نستطع التحرك في توفير الموارد المطلوبة لتنفيذ اتفاق السلام بالإيقاع المطلوب بسبب أن الدولة تعيش حالة شح كما أن العالم يشهد اغلاقا بسبب "كوفيد 19" الذي عرقل عقد مؤتمر للمانحين كان مقررا في اتفاق السلام".

ومع ذلك ابدى الوزير تفاؤله بتوفر المبالغ المخصصة للإعمار في مناطق الحرب، وأشار الى أن جزء من مبلغ الملياري دولار التي تعهد بها البنك الدولي سيتم توجيهها لتنفيذ مطلوبات السلام ممثلة في بناء الطرق والمياه والمدارس المستشفيات.

كما أعلن جبريل التزام الولايات المتحدة بدفع 700 مليون دولار سيتم تخصيص 300 مليون منها لمشروعات الإعمار والخدمات. الأساسية.

وأردف "جزء كبير من متطلبات الاعمار سيتم اخذها من مبالغ اميركا والبنك الدولي بجانب تعهدات من الامارات في مجالات الطرق والمياه والمدارس".

وأقر ووزير المالية بأن السنة الأولى لتطبيق اتفاق السلام ستواجه صعوبة في توفير كل المبالغ التي تم الالتزام بها "خاصة الترتيبات الأمنية التي قال إنها تحتاج لمبالغ نقدية لمقابلة الصرف على القوات واعاشتها".

وأردف " ستكون هناك مشكلة في التسريح وإعادة الدمج ما لم تتوفر موارد، لان المسرحين ينبغي ترتيب أوضاعهم".

وأشار الى أن الحكومة ستجري محاولات لزيادة الايرادات بعد ترتيب الاوضاع وانهاء معضلات الوقود والقمح والتأكد من استقرارهما ومن ثم البحث في كيفية دعم السلام من الميزانية.

وبموجب اتفاق السلام فإن حكومة السودان تلتزم بدفع سبعمائة وخمسين مليون دولار سنويا ولمدة عشر سنوات تحول لصندوق دعم السلام والتنمية المستدامة في دارفور لتمويل تنفيذ اتفاق السلام. كما عليها الالتزام بسد الفجوة المالية المطلوبة لتنفيذ الاتفاق في هذا الإقليم.