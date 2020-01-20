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وزير المالية: لا اتجاه لتعديل الدولار الجمركي في الوقت الحالي

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الخرطوم 20 يناير 2020- نفى وزير المالية السوداني اجراء أي تعديل على سعر الدولار الجمركي في الوقت الحالي، وذلك ردا على تقارير صحفية نشرت الإثنين أفادت بأن الحكومة تتجه لرفع سعره الى 55 جنيها بدلا عن 18 جنيه.

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وزير المالية ابراهيم البدوي

وقال الوزير إبراهيم البدوي في تصريحات الاثنين عقب اجتماع ضم ووزير الطاقة والتعدين ووزير الصناعة والتجارة ومحافظ بنك السودان المركزي وممثل للقطاع الخاص انه "لا اتجاه لتعديل سعر الدولار الجمركي في الوقت الحاضر".

وأوضح أن وزارته بالتنسيق مع البنك المركزي هي الجهة الرسمية المسؤولة عن تعديل سعر الصرف بأنواعه.

وأشار البدوي إلى أهمية الدولار الجمركي في تحديد أسعار الكثير من السلع الحيوية وقال "لذلك فإن وزارة المالية ليس لديها أي خطط لتغيير أو تعديل سعر الدولار الجمركي ".

وقال إن الخطة المقدمة في إطار الموازنة العامة لحكومة الفترة الانتقالية تضمنت أن أي خطوة لتعديل سعر الدولار الجمركي لا بد أن تُسبق بإجراءات مصاحبة مثل توفير السلع الضرورية عبر جمعيات تعاونية أو استهلاكية وخدمية يتم تعميمها على كل السودان.

بدوره نفي عضو اللجنة الاقتصادية لقوي الحرية والتغيير، عادل خلف الله، في بيان صحفي، ما أوردته صحيفة "الصيحة " الاثنين على لسانه بشأن الاتفاق على رفع الدولار الجمركي الي 55 جنيهاً.

وقال: "لم يحدث اتفاق لا من قريب أو بعيد بهذا المعني ولم أدلى بما يفيد بذلك المعني فضلاً عن أنه يتنافى مع ما ظللت تؤكده قوى الحرية والتغيير ولجنتها الاقتصادية قبل وبعد اجازة الموازنة".

وأشار إلى رفض قوي الحرية والتغيير تضمين موازنة 2020 حزمة سياسات صندوق النقد الدولي والتي تتركز حول تحرير اسعار المحروقات، وتخفيض قيمة الجنيه، وتحرير الدولار الجمركي، تدريجياً ووفق مخطط زمني.



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