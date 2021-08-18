وزير المالية يبحث مع قيادات أمنية تنامي تهريب الذهب

وزير المالية وقيادات الشرطة يقفون على ضبطية ذهب مهرب بمطار الخرطوم

الخرطوم 18 أغسطس 2021 ـ ناقشت قيادات في وزارة الداخلية والشرطة مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم تنامي وتفشي ظاهرة تهريب الذهب عبر المنافذ الجوية والبرية.

والتقى جبريل، الأربعاء، وزير الداخلية الفريق أول عز الدين الشيخ ورئيس هيئة الجمارك الفريق بشير الطاهر والمدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول على خلفية ضبط 103 كيلوجرام من الذهب معدة للتهريب ضبطت بمطار الخرطوم.

وطبقا لتعميم من وزارة االمالية فإنه تم مصادرة الذهب المهرب لصالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.

وأثنى زير المالية على الدور الكبير الذي تلعبه إدارة الجمارك والشرطة في حماية الاقتصاد. ودعا المواطنين للحفاظ على ثروات البلاد وحماية الموارد الطبيعية والاقتصادية.

وأكد رئيس هيئة الجمارك أن ظاهرة التهريب أصبحت متفشية بصورة كبيرة في البلاد ولكن قوات الشرطة المتخصصة لها بالمرصاد في الموانئ والمعابر والحدود.

وأشار إلى ضبط الكثير من الذهب والعملات الحرة والسلع المحظورة، قائلا إن "جميع القوات على أهبة الاستعداد لحماية الاقتصاد من كل العابثين".

في سياق متصل أدانت محكمة بالخرطوم، الأربعاء، شرطي بتهريب ذهب عبر مطار الخرطوم بداية العام الحالي تحت المادة "57أ" تخريب الاقتصاد الوطني.

وقضت المحكمة على المتهمين بالسجن 5 سنوات والغرامة 500 ألف جنيه.

وتعود تفاصيل القضية لبلاغ المتهم الأول فيه (ي. أ. م. ب) والمتهم الثاني جندي شرطة (ع. ف. أ. ج) تحت المادة "57 (أ)" من القانون الجنائي تخريب الإقتصاد الوطني، والخاص بتهريب 7 كيلوجرام ذهب بمطار الخرطوم في 30 ديسمبر 2020 في رحلة طيران بدر إلى القاهرة.