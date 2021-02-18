وزير المالية يلغي جميع الإعفاءات الجمركية لإنهاء التلاعب بالاقتصاد

الخرطوم 18 فبراير 2020 – قرر وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، إيقاف جميع الإعفاءات الجمركية، نظرًا لوجود تلاعب فيها وصفه بالكبير.

جبريل ابراهيم

وقدرت موازنة البلاد للعام 2021، أن تكون إيرادات الجمارك 104 مليار جنيه، وذلك من جملة 731 مليار جنيه قدرتها الموازنة لجميع إيرادات السودان.

وقال وزير المالية جبريل إبراهيم، في تصريح صحفي، الخميس: "اصدرنا قرارًا بإيقاف كل الإعفاءات الجمركية الضريبية بقصد المراجعة، وذلك لوجود تلاعب كبير في الإعفاءات ومن ثم إعطائها لمستحقيها".

ووقف الوزير على احباط جمارك مطار الخرطوم محاولة تهريب 19 كيلو و705 جرام ذهب، ضبطتها خلال ثلاث أيام. وذلك ضمن ضبطيات شملت 137 ألف ريال سعودي ومخدرات وأقراص مخدرة، جميعها مخبأة داخل ملابس ومستحضرات تجميل وآيات قرآنية بغرض التضليل.

وحيا جبريل إبراهيم، وفقًا لوكالة السودان للأنباء، العمل الكبير "الذي تقوم به الجمارك في حماية البلاد والاقتصاد الوطني من خلال تحقيق أكبر معدلات إيرادات بطريقة صحيحة".

وأعلن المسؤول عن دعم وزارة المالية لجهود إدارة الجمارك الخاصة بالتدريب وإدخال الأجهزة الحديثة، وذلك "حتى تتمكن من ضبط الحدود ومحاربة التهريب بكل السبل والحصول على الإيرادات الكافية لاستيفاء التزامات الدولة تجاه المواطنين".

وضبطت جمارك مطار الخرطوم خلال العام 2020: 18 كيلو و106 جرام ذهب وقرابة مليون دولار وأكثر من 4 ملايين ريال سعودي، مخبأة داخل مناطق حساسة في أجسام المهربين وأحذية.