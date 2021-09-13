وزير: برنامج الانتاج النفطي حقق مؤشرات مرضية

- وزير الطاقة والنفط جادين علي
الخرطوم 13 سبتمبر 2021 ـ أكد وزير الطاقة والنفط في السودان مضي الحكومة في تنفيذ برنامج زيادة الانتاج النفطي الذي بدأته في أغسطس الماضي.
وقال الوزير جادين علي عبيد إن البرنامج حقق مؤشرات وانجازات مرضية.
وأشار للأحداث التي وقعت في الأسابيع الماضية من احتجاجات الأهالي في بعض الحقول والتي وصلت مرحلة مقلقة بتهديدهم بإغلاق الأنبوب الرئيسي للتصدير في المنطقة والذي تم العبث به.
وأوضح الوزير طبقا لبيان صحفي تلقته سودان تربيون، الإثنين، أن هنالك اتصالات وتدخلات جرت على مستوى عالي من الحكومة وتواصل مع الأهالي بموجبه تم ازالة معقوقات العمل بالحقول وأكد عودة الأنبوب للعمل حاليا بصورة طبيعية واستمرار الانتاج.
وأضاف "ما زالت بعض المناطق بها مشكلات ولدينا تفاهمات مستمرة مع الأهالي، وهذا من اختصاصات الوزارة التي توليها أهمية في تقديم الخدمات المجتمعية المتفق عليها حسب القانون بصورة سليمة.
وتابع "هذا نهج الوزارة ومستمرين فيه بقوة وكل الاخفاقات في هذا المجال كانت في العهد البائد ونعمل على التخلص منها".
وطالب الأهالي بمناطق البترول والشباب أن يتفهموا الدور الذي تقوم به الوزارة مشيرا إلى أن التنمية تحتاج الى فترة كافية وصبر وجدية".
وتعهد بتقديم أقصى ما يمكن أن يقدم من الخدمات المتفق عليها والمتاحة في الظروف التي يشهدها السودان كله.
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