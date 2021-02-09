وزير خارجية أميركا يهاتف حمدوك وشركات شهيرة تنهي الحظر التكنولوجي على السودان

(أوراكل ) لتقنية المعلومات أعلنت رفع الحظر عن بيع منتجاتها للسودان

الخرطوم 9 فبراير 2021- جددت الولايات المتحدة الأميركية التأكيد على الالتزام بدعم الحكومة المدنية في السودان، بينما رفعت شركات أميركية ذائعة الصيت هذا البلد من قائمة الحظر الذي كانت تفرضه على مبيعاتها لسنوات طويلة.

وتلقى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الثلاثاء اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عبّرَ خلاله" عن التزام الولايات المتحدة الراسخ بدعم الحكومة الانتقالية ذات القيادة المدنية بالبلاد" حسبما أفاد تصريح لمجلس الوزراء في الخرطوم.

وأكّد بلينكن في أول مكالمة هاتفية له مع حمدوك التزام واشنطن الصارم بدعم التحول الديموقراطي بالبلاد والإيفاء بكامل استحقاقاته، مُبيَّناً استمرار دعم حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسودان خلال الفترة الانتقالية لأجل تحقيق السلام الشامل بالبلاد، وخصوصاً الدعم في المجال الاقتصادي، وتعزيز التعاون غير المشروط في جميع المجالات.

بدوره هنأ حمدوك الوزير الأميركي على توليه المنصب، مؤكدَّاً أن العلاقات الثنائية بين البلدين دخلت عهداً جديداً بعد ثورة ديسمبر وإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب نهاية العام الماضي.

وابدى تطلُّع الحكومة السودانية للعمل المشترك في مختلف القضايا ومواجهة التحديات المشتركة بما يخدم مصالح البلدين ويؤدي لترسيخ قيم السلام والاستقرار والتعايش بالبلاد والمنقطة.

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

الى ذلك حث متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون في السودان على الإسراع في إنشاء المجلس التشريعي الانتقالي والمؤسسات المدنية الأخرى بحسب ما دعا إليه الإعلان الدستوري السوداني لعام 2019.

‏وأشار المتحدث في تعليق لقناة الحرة الى "أن الحكومة الجديدة تضم أعضاء من المعارضة السابقة بما يتماشى مع جهود الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية لتنفيذ اتفاقية جوبا للسلام الموقعة في أكتوبر 2020".

‏وأعاد التأكيد على أن الولايات المتحدة تدعم التنفيذ الكامل لاتفاقية جوبا للسلام وترحب بالخطوات التي آلت إلى تشكيل حكومة شاملة تعكس تنوع السودان.

‏وتوقع المتحدث الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن "يعمل مجلس الوزراء الجديد سوياً تحت قيادة رئيس الوزراء حمدوك على تنفيذ الإصلاحات وتعزيز المؤسسات اللازمة للوفاء بالمطالب المعلنة بوضوح للشعب السوداني من أجل السلام والحرية والعدالة".

الى ذلك أعلنت شركة (أبل) للمنتجات الإلكترونية تعديل لوائحها التي كانت تنص على حظر تصدير منتجاتها إلى السودان.

وقالت الثلاثاء إن السودان تم رفعه من قائمة الإرهاب مشيرة الى اعلان وزارة التجارة الأمريكية/ قسم الصناعة والأمن الذي نشر في منتصف يناير في الجريدة الرسمية.

وحذت شركة (في إم وير) للبرمجيات والخدمات التكنولوجية ذات الخطوة بإعلانها حذف اسم السودان من قائمة الدول المحظورة، كما انضمت اليهم شركة (اوراكل) العاملة في مجال تقنية المعلومات وقواعد البيانات بتأكيد فتح الباب لمبيعاتها الى السودان.