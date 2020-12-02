وزير: خطة لتصدير الماشية واللحوم لدول شرق آسيا وتركيا

الخرطوم 2 ديسمبر 2020- كشف وزير الثروة الحيوانية في السودان الأربعاء عن خطة لتصدير الماشية واللحوم لدول شرق آسيا وتركيا إضافة للدول العربية وفقا للاشتراطات الصحية.
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وتواجه صادرات الماشية السودانية للدول العربية خاصة المملكة العربية السعودية عقبات سيما بعد ارجاع الرياض عشرات البواخر المحملة بالماشية خلال الفترة الماضية بسبب نقص المناعة.
وقال الوزير عادل فرح لـ “سودان تربيون" الأربعاء إن عدة طلبات وصلت من تركيا وماليزيا إلى جانب الإمارات للماشية واللحوم.
وتابع "تلقينا طلبات من الإمارات عبر وزارة الخارجية لتصدير اللحوم والماشية خلال الفترة المقبلة، كما أن هناك طلبات أيضا من تركيا وماليزيا لصادر اللحوم عبر اشتراطات معينه".
وبلغ صادر الثروة الحيوانية في السودان خلال الربع الأول من العام 2019 أكثر من 2 مليون رأس من الماشية و5 آلاف طن من اللحوم وفقا لوزارة الثروة الحيوانية والسمكية.
واكد الوزير استعداد الوزارة لإنفاذ كافة الاشتراطات الصحية للصادر، مردفا "على تلك الدول تحديد الكميات المطلوبة من السودان بالتنسيق مع المستوردين هناك."
واشار للطلب الكبير على اللحوم السودانية خاصة أن لديها ميزات لا تتوفر في العديد من الدول معتبرا تلك الخطوة فرصة ممتازة لوضع الشروط السودانية للصادر لكافة الدول.
وخلال الأسابيع الماضية اوقفت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية صادر الماشية للسعودية ورهنت استئنافها بالتوصل الى برتوكول تجاري بين البلدين.
والاثنين الماضي أعلنت وزارة الثروة الحيوانية عن طلب السعودية عبر وزارة الخارجية مجددا من السودان توضيح الموقف الصحي للماشية بعد ما اثير عن ظهور حمى الوادي المتصدع.
وقال عادل فرح في تصريح سابق إن السعودية طلبت عبر وزارة الخارجية معرفة موقف المرض وتابع" اوضحنا للجانب السعودي بأن الوضع الصحي للماشية لا يعاني اي مشكلات خاصة حمى الوادي المتصدع كما أن صادر الماشية واللحوم مستمر إلى عدد من الدول العربية خاصة سلطنة عمان وقطر ومصر وان اي دولة من تلك الدول لم توقف عمليات الصادر".
ويقدر حجم استيراد المملكة من المواشي الحية بنحو 7 ملايين رأس في السنة، 65% منه كان يتم استيراده من السودان -نحو 4.5 مليون رأس-طبقا لصحيفة عكاظ السعودية.
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