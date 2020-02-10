 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 10 شباط (فبراير) 2020

وزير : سوء الأوضاع المالية وشح الايرادات وراء أزمة الوقود في السودان

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 10 فبراير2020- قال مسؤول سوداني رفيع المستوى، إن سوء الأوضاع المالية وشح الإيرادات بجانب تعطل الأنبوب الناقل للنفط ساهم بشكل كبير في تفاقم أزمة الوقود بالسودان ما اضطر الحكومة لوضع ضوابط جديده لصرف الوقود يبدأ تطبيقها اعتبارا من الاثنين.

JPEG - 24.3 كيلوبايت
محطات الوقود تشهد زحاما متزايدا

وقال وزير الطاقة والتعدين عادل علي ابراهيم في مؤتمر صحفي الإثنين "ان ما تعيشه البلاد هذه الايام من نقص في الإمدادات وغلاء واصطفاف هو انعكاس لسوء الاوضاع المالية وهشاشة الوضع الاقتصادي المورث مما أسماه "عهد الخراب والدمار والفساد".

وقررت وزارة الطاقة والتعدين وضع ضوابط جديده لتوزيع الوقود تبدأ من اليوم الإثنين بتحديد حصة معينة للمركبات وفتح محطات للبيع بالسعر التجاري.

وحددت الضوابط الجديدة صرف البنزين بقيمة 120 جنيها للسيارات الملاكي ذات اللوحات الزوجية خلال الأيام السبت، الاثنين الأربعاء بينما حددت للسيارات ذات اللوحات الفردية الأحد الثلاثاء، الخميس على أن تكون الجمعة للكافة.

وقررت الصرف بقيمة 50 جنيها للركشات والتكتك 30 جنيها للدراجات النارية.

وأستثني القرار مركبات المواصلات بحسب تخصيصها في المحطات المحددة.

ووجهت الوزارة بتوزيع بطاقات لجميع المركبات التجارية والمواصلات لضبط الصرف بالعداد.

وقررت إشراك لجان مقاومة الأحياء في مراقبة محطات الوقود في الصرف وتَوزيع البطاقات للمركبات داخل المحطة مع كتابة رقم العداد.

كما قررت تطبيق المنشور السابق الصادر من وزارة البنى التحتية والمواصلات بولاية الخرطوم على جميع مركبات الجازولين شامل الشاحنات والبصات السفرية، المواصلات العامة.

وأوضح الوزير أن تلك الإجراءات ترمي لترشيد الوقود وقال إنها وضعت وفقا لحسابات ويمكن أن تكفي المركبة لأيام.

وطمأن ابراهيم بأن الإمداد مستمر داعيا المواطنين الى التعاون في التوعية لإنجاز البرنامج الذي وصفه بالمؤقت.

وقال إن انتعاش الاقتصاد وانفراج الازمات يتطلب وقت مقدر ومجهود كبير من الشعب السوداني

وأوضح أن ما حدث من عطب في الخط الناقل للنفط من هجليج لمصفاة الخرطوم كان جزئيا.

وأضاف أن هنالك ثلاث خطوط بالبلاد أحدها يختص ببترول دولة جنوب السودان من الناحية الشرقية للنيل والناحية الغربية خطان أحدهما يحمل خام ثقيل الي مصفاة الخرطوم وهذا يعمل بحوالي 30الف برميل في اليوم.

ولفت الى أن الخط الذي يضخ خام النيل هو الذي حدث فيه العطل بسبب كثافة الخام الموجودة حاليا.

وتابع "ربما تكون هنالك اسباب فنيه وربما يكون غيرها والعمل يجرى في اصلاحه وهناك لجنة تحقيق لمعرفة السبب"



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

وجهاز الدولة: الديكتاتور المطيع 2020-02-10 09:26:05 مجدي الجزولي تحدى الفريق البرهان الحكومة الانتقالية بتكتيك مخاتل، التقى في عنتبي اليوغندية رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنجامين نتنياهو يوم ٣ فبراير ولا هماه شي. التأم اللقاء، بواسطة من الكفيل الإماراتي، وتشجيع شديد من (...)

البرهان/نتنياهو 2020-02-09 22:59:01 الرئيسي والفرعي من الأسئلة بقلم : محمد عتيق جاءت ردود الفعل السودانية على لقاء البرهان/نتنياهو خلال الأسبوع الماضي متنوعةً ومختلفةً امتلأت بها صفحات الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي وذهبت مذاهب شتى بين الرفض والتأييد ، (...)

إنّ فى الصمت كلاما ! 2020-02-06 20:14:12 فيصل الباقر faisal.elbagir@gmail.com الحق فى الصمت ( أثناء مرحلتى الإستجواب والمحاكمة ) حق متأصّل فى منظومة حقوق الإنسان، مكفول للمُتّهم/ ين، لحمايته/ م من التعسُّف، وحفظ حقّه/ م فى تحقيق المحاكمة العادلة، على مبدأ (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.