وزير: عائدات صادر الثروة الحيوانية فاقت 34 مليون دولار خلال 3 أشهر

ضأن في طريقه للتصدير من ميناء هيدوب بشرق السودان - ارشيف

الخرطوم 19 سبتمبر 2020- قال وزير الثروة الحيوانية المكلف في السودان ، السبت إن عائدات تصدير الثروة الحيوانية تجاوزت خلال ثلاث اشهر 34 مليون دولار.

وأكد عادل فرح لـ " سودان تربيون" السبت إعادة تصدير كافة البواخر اعيدت من السعودية مؤخراً بسبب نقص المناعة، عدا خمس الاف رأس استلمها صاحبها كما بلغ عدد الماشية النافق حوالي 3 الاف رأس.

وبث ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً مقاطع فيديو لمئات المواشي بميناء التصدير وسط وضع بائس بسبب العطش والإهمال كما اظهر المقطع صوراً لعدد من المواشي النافقة.

وقال الوزير إن جملة عائدات ما تم تصديره في الفترة من مايو وحتى أغسطس الماضي بلغ 34.729.002 دولار تشمل صادر الضأن والإبل للسعودية إلى جانب الإبل لمصر.

ونوه إلى تصدير حوالي 25الف رأس إلى جدة الأسبوع الماضي عبر خمس بواخر وذلك بعد توالي إعادة السعوديين شحنات الماشية بعد وصولها ميناء جدة.

وكشف فرح عن فراغ اللجنة الخاصة ببحث أزمة" ارجاع البواخر" من مهامها بعد أن طافت مواقع الإنتاج والمحاجر وموانئ التصدير وكافة الجهات ذات العلاقة بصادر الماشية.

وتوقع أن ترفع اللجنة تقريرها خلال الأسبوع الحالي مشيرا إلى توجيه الوزارة المصدرين باختيار الباخرة المناسبة عند التصدير على أن تكون مطابقة للمواصفات وجيدة التهوية والا تكون مزدحمة بالماشية إضافة إلى تعقيم الباخرة وان يقف عليها المصدر.

وكونت السلطات مؤخرا بعد ارجاع نحو خمس بواخر تباعاً لجنة للطواف على مواقع الإنتاج وموانئ التصدير وكافة الجهات ذات العلاقة بصادر الماشية لَمعرفة الأسباب وراء إعادة الشحنات.