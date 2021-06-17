 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 17 حزيران (يونيو) 2021

وزير: مبيعات الذهب في السودان حققت أكثر من 36 مليون دولار خلال 3 أشهر

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 17 يونيو 2021- قال مسؤول حكومي رفيع في السودان الخميس إن مبيعات الذهب بلغت اكثر من 36 مليون دولار خلال الثلاث أشهر الأخيرة .

JPEG - 24.7 كيلوبايت
التنقيب عن الذهب بات حرفة لكثير من السودانيين

ويشكو مسؤولو الحكومة الانتقالية في السودان من اتساع عمليات تهريب المعدن النفيس بمختلف المنافذ لاسيما مطار الخرطوم ما أفقد الخزينة العامة مليارات الدولارات.

وأكد وزير المعادن محمد بشير ابو نمو عدم إحاطة الدولة بإنتاج الذهب بسبب انتشار التعدين العشوائي وعدم تقيد المعدنيين بالاشتراطات الصحية مشيرا إلى أن التعدين التقليدي تشوبه العديد من العيوب.

وكشف الوزير الذي كان يتحدث الخميس خلال مراسم توقيع 9 اتفاقيات امتياز للذهب والمعادن المصاحبة عن أن مبيعات الذهب من شهر مارس حتى مايو 2021 بلغت 36،295،970 مليون دولار.

ونوه الي ان حجم مبيعات الذهب من يونيو 2020 حتى شهر فبراير 2021 بلغت ما قيمته 140،805،290 مليون دولار.

واشار الى ان تلك الاتفاقيات تشمل استكشاف الذهب والنحاس في ثلاث ولايات، هي البحر الأحمر والتي حازت على 6 من العقود بجانب ولايتي غرب كردفان والشمالية.

وأشار إلى ان استراتيجية الوزارة تتمثل في تبسيط الإجراءات للشركات في تكملة اعمالها الاستكشافية لتعظيم الايرادات، وتشجيع الاستثمار في المعادن الثنائية وإزالة التقاطعات بين مستويات الحكم للحفاظ على حقوق كل المستويات.

بدوره دعا وزير المالية جبريل ابراهيم المواطنين للتحلي بالصبر، وأضاف "نحن مقبلون على غد مشرق وهذه بداية وعلينا الا تستعجل النتائج كما أننا في حاجة إلى مزيد من الوقت للمضي في خطوات جيدة".

وقال إن هناك 14 ولاية تعمل في الذهب وهو دليل على ثراء السودان بالمعادن داعيا إلى اجراء البحوث والاستكشافات للذهب.
كما شدد على أهمية سيطرة الدولة علي التعدين والاتجاه للتعدين الصناعي.

وأضاف "المطلوب الآن التحكم في نوع الإنتاج وعدم ترك الأمر للتعدين الأهلي والذي يتضرر منه البلد والمواطن بيئيا".

ووجه بالتعاون في إفراغ المناطق من التعدين الأهلي وتسليم الارض نظيفة للشركات والتقليل من التعدين الاهلي والمضي بسرعة للتعدين الصناعي.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

اسقاط الحكومة: أسئلة تبحث عن إجابات! 2021-06-16 22:24:10 بقلم : الواثق كمير ‏kameir@yahoo.com دع الناس تتفق أولا على تعريف ما هو المقصود بإسقاط الحكومة الانتقالية، وهو مطلب تنادي بها قوى سياسية ومتجمعية عديدة ومختلفة الرؤية لهذا الإسقاط ومآلاته؟ إن الدعوة لإسقاط حكومة (...)

تعقيب على خطاب حمدوك للأمة السودانية 2021-06-16 07:04:57 صلاح شعيب نشكر رئيس الوزراء عبدالله حمدوك على خروجه للتحدث للأمة السودانية شارحاً بالاستفاضة بعضا من التحديات التي تجابهها البلاد. ولو أن السيد حمدوك خصص على الأقل خطابا أسبوعياً منذ توليه يكاشف فيه شعبه احتراماً لوجد (...)

إلى آخر الشّيوعيين ... سعدي يوسف 2021-06-14 16:48:28 *"لماذا نبني بيتا ونسجن فيه"* *ياسر عرمان* *(1)* المنافي والسجون والأحزان والاشجان والحنين والنضال والمبادئ والثقافة والإبداع؛ كانت عالم سعدي يوسف وأدواته لتغيير العالم وتركه على نحو أفضل مما وجده،هي الطعام والزاد (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام 2021-03-28 05:02:54 التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 متجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج تصريح صحفي بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.