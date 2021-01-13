وساطة إماراتية لكسر جمود مفاوضات سد النهضة وتهدئة التصعيد الحدودي بين السودان واثيوبيا

أعمال بناء سد النهضة توشك على الاكتمال .. صورة لـ"رويترز"

الخرطوم 13 يناير 2021- قالت وكالة السودان للأنباء إن وفداً إماراتيا عال المستوى أنهى زيارة للسودان استغرقت يوما واحدا، بحث خلالها تسوية خلافات سد النهضة الاثيوبي.

وأفادت الوكالة الرسمية الأربعاء أن الزيارة التي نفذها مسؤولين في وزارة الخارجية الإماراتية تأتي في سياق الجهود الاماراتية "لتقريب وجهات النظر بين السودان ومصر واثيوبيا لكسر جمود مفاوضات سد النهضة الإثيوبي".

ونقلت عن مصدر مطلع قوله إن الوفد الإماراتي التقى مسؤولين في وزارتي الخارجية والري والموارد المائية واستمع لشرح مفصل حول موقف السودان في ملف سد النهضة كما أوضح ان المبادرة الإماراتية لم تأت بطلب من السودان.

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أعربت في بيان الثلاثاء عن تطلعها لتفادي التصعيد وعودة التهدئة بين السودان وإثيوبيا، معربة عن قلقها من تطورات الأوضاع الحدودية بين البلدين.

وأكدت أهمية دور السودان وإثيوبيا الرئيسي والفاعل في استقرار وازدهار أفريقيا والمنطقة.

وأشارت الخارجية الإماراتية إلى عمق ومتانة العلاقات التي تربط الإمارات وكلا البلدين، مؤكدة أهمية أن يعمل السودان وإثيوبيا معا لتغليب الحكمة وبدء الحوار ووقف أي أعمال من شأنها زيادة التوتر.

ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية إلى تغليب خطاب التعاون والشراكة بين البلدين الجارين وبما يلبي آمال وتطلعات شعبي البلدين في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار، بحسب وكالة أنباء الإمارات.