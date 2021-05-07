وساطة تؤجل إضراب قطاع الطيران المدني في السودان

الخرطوم 7 مايو 2021 ـ قالت تنسيقية قطاع الطيران المدني في السودان، الجمعة، إن وساطة أجلت إضرابا كان مقررا يوم السبت احتجاجا على تدهور القطاع وتبعيته لوزارة الدفاع بدلا عن مجلس الوزراء.

مطار الخرطوم الدولي ـ صورة ارشيفية

وبحسب بيان للتنسيقية فإن الإضراب جرى تأجيله استجابة لمبادرة من بعض قيادات الطيران المدني تقدمت بها للتنسيقية للتوفيق والتفاوض حول المطالب التي سبق أن تقدمت بها التنسيقية الى مجلس الوزراء.

وأفاد البيان أن لجنة للوساطة طلبا فترة زمنية وتأجيل الإضراب المعلن يوم السبت للتشاور مع كافة الأطراف بناءا عليه قررت التنسيقية في اجتماعها يوم الجمعة الاستجابة لطلب لجنة الوساطة بتأجيل الإضراب لموعد يحدد لاحقاَ في حالة تعثر المفاوضات.

وأبدت التنسيقية تقدريها للعاملين في مختلف قطاعات الطيران لاستجابتهم لدعوة الإضراب وأكدت أنه لا مجال للتراجع عن المطالب المشروعة.

وحال تنفيذ الإضراب فإنه يتوقع أن يشل حركة الملاحة الجوية في كل المطارات على مستوى البلاد.