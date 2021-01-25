وساطة جوبا تقدم مقترحاً لتقاسم حصة (الثورية) في السُّلطة

حمدوك وتوت قلواك بالخرطوم ـ سونا 17 يناير 2021

الخرطوم 25 يناير 2021 ـ قدمت الوساطة الجنوب سودانية مقترحاً لإنهاء خلافات أطراف عملية السلام بشأن تقاسم السُّلطة، لضمان مشاركة جميع التنظيمات في الحكم الاتحادي.

وتتحدث تقارير صحفية عن خلافات بين تنظيمات الجبهة الثورية بشأن حصة تقاسم السُّلطة الممنوحة لهم بموجب اتفاق السلام المبرم بينهم والحكومة في 3 أكتوبر 2020.

واقترحت الوساطة، بحسب وثيقة مُسربة، تحصلت عليها "سودان تربيون"، منح مسار دارفور عضوين في مجلس السيادة و5 وزراء اتحاديين و45 مقعدا في البرلمان ورئيس مفوضية.

وأعطت الوساطة مسار المنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق)، عضو في مجلس السيادة و12 مقعد في المجلس المجلس التشريعي ووزير اتحاد ورئيس مفوضية.

وبموجب اتفاق السلام، تشارك تنظيمات الجبهة الثورية في السُّلطة بثلاث أعضاء في مجلس السيادة و75 عضو في المجلس الوزراء وبـ 25% من مجموع مقاعد الجهاز التنفيذي، إضافة إلى تقاسم الحكم في إقليم دارفور والمنطقتين.

واقترحت الوثيقة منح مسار الشرق وزير اتحادي واحد و6 مقاعد في البرلمان، فيما نال مسار الشمال 4 مقاعد في البرلمان بينهم رئيس لجنة مختصة ووزير دولة، فيما حظى مسار الوسط بـ 4 مقاعد في البرلمان بينهم نائب الرئيس.

ونالت الجبهة الثالثة (تمازج) مقعدين في المجلس التشريعي منهما رئيس لجنة مختصة ورئيس مفوضية، إضافة إلى عضو واحد في البرلمان لكل من حركة تحرير السودان ـ المجلس القيادي وحركة تحرير السودان قيادة مصطفى طيفور.

واستعجل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الأسبوع الفائت، أطراف عملية السلام برفع قوائم ترشيحاتها لشغل مناصب الوزراء في التشكيل الوزاري المتوقع قيامه قريبا.

وقالت الوساطة الجنوب سودانية إنها وضعت في المقترح اعتبار الأوزان التنظيمات القاعدية والسياسية، ودعت إلى ضرورة مشاركة كافة الأطراف الموقعة على اتفاق السلام في الحكم الاتحادي.

وطالبت الوساطة بضرورة تمثيل المكونات والقبائل والاثنيات المختلفة داخل التنظيمات في السُّلطة، مع ضرورة الالتزام بمشاركة المرأة بنسبة لا تقل عن 40% خاصة في المجلس التشريعي.