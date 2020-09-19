وصول أول طائرة أميركية تحمل مساعدات لمتضرري الفيضانات بالسودان

وصول طائرة تحمل مساعدات إنسانية من أمريكا لضحايا الفيضانات في السودان

الخرطوم 19 سبتمبر 2020 - وصلت العاصمة السودانية الخرطوم، السبت، أول طائرة أمريكية تحمل مساعدات إنسانية لمتضرري السيول والفيضانات التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد.

وتضرر من الفيضانات 770 ألف سوداني، كما توفي 121 شخص وإصابة 45 آخرين، إضافة إلى تهدم وتدمير أكثر من 100 منزل ونفوق قرابة الـ 6 ألف رأس من الماشية، علاوة على غمر المياه آلاف الأفدنة المزورعة.

وقالت سفارة واشنطن لدى الخرطوم في بيان عبر "فيسبوك"، "وصلت إمدادات الإغاثة التي قدمتها الحكومة الأمريكية عبر وكالة التنمية الدولية للمتضررين من الفيضانات بالسودان، في أول رحلة من ثلاث رحلات إنسانية".

وأوضحت أن "المساعدات تشمل 30 ألف بطانية، و30 ألف حاوية مياه، و1500 لفافة من الأغطية البلاستيكية، ما يكفي لتوفير مأوى طارئ لــ75 ألف شخص".

وأشارت إلى أن "التبرع هو جزء من التزام الحكومة الأمريكية المستمر بمساعدة الشعب السوداني في أوقات الحاجة".

وتواصل دول عدة، أبرزها الإمارات، وسلطنة عمان، وقطر ومصر والعراق والسعودية وتركيا، إرسال مساعدات عاجلة إلى السودان، لمواجهة آثار السيول والفيضانات التي ضربت البلاد وتسببت بتشريد آلاف السكان.

وفي 5 سبتمبر الجاري، أعلن مجلس الأمن والدفاع حالة الطوارئ في أنحاء البلاد مدة 3 أشهر، لمواجهة السيول والفيضانات، واعتبرها "منطقة كوارث طبيعية".

ويستمر موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو وحتى أكتوبر، وتهطل عادة أمطار غزيرة في هذه الفترة، وتواجه البلاد خلالها فيضانات شديدة سنويا.