وصول سفينة عسكرية أميركية إلى ميناء بورتسودان

السفينة الأميركية "يو س إن إس كارسون سيتي" في ميناء بورتسودان ـ 24 فبراير 2021

الخرطوم 24 فبراير 2021 ـ وصلت سفينة نقل سريع تابعة لقيادة النقل البحري الأميركي العسكري "يو س إن إس كارسون سيتي" إلى ميناء بورتسودان اليوم في زيارة تعد الأولى من نوعها منذ عقود.

وفي ديسمبر الفائت أزالت الولايات المتحدة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وقبلها في مارس من العام الماضي قررت الخارجية الأميركية إنهاء كافة العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان.

وقالت السفارة الأميركية بالخرطوم في بيان صحفي اليوم، إن زيارة السفينة البحرية الأميركية للسودان تعتبر أول زيارة منذ عقود، وتسلط الضوء على استعداد القوات المسلحة الأميركية لتعزيز الشراكة المتجددة مع القوات المسلحة السودانية.

وقال النقيب كابتين فرانك أوكاتا، قائد القوات البحرية، قيادة النقل البحري في أوروبا وأفريقيا وقائد الفرقة 63: "يشرفنا العمل مع شركائنا السودانيين في تعزيز الأمن البحري".

وتأتي هذه الزيارة في أعقاب زيارة نائب القيادة الأميركية في أفريقيا "أفريكوم" للتواصل المدني - العسكري، السفير أندرو يونج، ومدير المخابرات، الأدميرال هايدي بيرج، إلى الخرطوم في يناير من هذا العام لتوسيع الشراكة والتعاون بين البلدين.