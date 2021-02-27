وصول عدد إصابات(كورونا) في السودان إلى أكثر من 28 ألف

- فايروس كورونا حول العالم الى سجن كبير
الخرطوم 27 فبراير 2021 - وصل عدد حالات الإصابة بفايروس كورونا في السودان، إلى أكثر من 28 ألف، وذلك مُنذ بدء تفشي الجائحة في مارس 2020.
ولم تتخذ حكومة الانتقال إجراءات مُشددة حيال الموجة الثانية التي بدأت في الانتشار في أكتوبر 2020، خلافًا لموجة التفشي الأولي التي شهدت إغلاقًا شاملًا.
وقالت وزارة الصحة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، السبت: "وصل عدد إجمالي الحالات في البلاد لـ 28.337 إصابة، مقابل تعافي 22.887 شخص، فيما بلغ عدد الوفيات 1.880".
وأعلنت وزارة الصحة، وفقًا للبيان، عن إصابة 31 في الأربعاء 24 فبراير الجاري، فيما تعافي 24 شخص من الوباء، مقابل تسجيل وفاتين.
وسجلت الخرطوم 24 إصابة ضمن الحالات الجديدة، تليها ولاية سنار بـ 5 إصابات، إضافة إلى حالة واحدة في كل من شمال دارفور والولاية الشمالية.
ولا تزال العاصمة الخرطوم تُسجل أكبر عدد من الحالات، فقد وصل إجمالي الإصابات المتراكمة فيها إلى 20.337، تليها ولاية الجزيرة بـ 2.430، فيما بقية الحالات موزعة على بقية الولايات بنسب متفاوتة.
وتحدثت تقارير إعلامية الخميس الفائت عن سماح ولاية الخرطوم لصالات الأفراح بممارسة أنشطتها شريطة عدم استمرار الفعالية لأكثر من ثلاث ساعات وأن يكون عدد الحضور نصف استيعاب أي صالة.
ودعت وزارة الصحة السودانيين إلى إبلاغها بصورة فورية عن حالات الاشتباه، كما نصحتهم بتطبيق الإرشادات الوقائية مثل التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامة الطبية.
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