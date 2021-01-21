وصول وزير الخارجية البريطاني للسودان دعما للحكومة المدنية

وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب ـ سودان تربيون

الخرطوم 21 يناير 2021 ـ وصل وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الخرطوم يوم الخميس واعتبرت السفارة البريطانية بالخرطوم أن الزيارة ستبرز دعم المملكة المتحدة للانتقال الديمقراطي والحكومة المدنية بالسودان.

ووصفت السفارة في تعميم تلقته سودان تربيون الزيارة بالتاريخية لجهة أنها الأولى من نوعها منذ أكثر من عقد.

ويلتقي راب رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك ووزير الخارجية بالوكالة عمر قمر الدين ووزير المالية بالوكالة هبة محمد علي ووزير العدل نصر الدين عبد الباري للتأكيد على دعم المملكة المتحدة لجهود الحكومة السودانية الرامية لتحقيق التحول الديمقراطي والاقتصادي.

وطبقا للسفارة سيدور النقاش حول كيفية عمل المملكة المتحدة والسودان معا بشكل وثيق، كما سيعرب راب عن تقديره لحمدوك على لاستضافة السودان أكثر من 55 ألف لاجئ إثيوبي جراء الأزمة في إقليم التقراي.

وقالت "تشكل الزيارة جزءا من أول رحلة خارجية لوزير الخارجية البريطاني في عام 2021، وهي تسلط الضوء على التزام المملكة المتحدة بمستقبل السودان الديمقراطي".

وقال دومينيك راب "السودان يمر بلحظة حاسمة في تاريخه وهو ينتقل إلى الديمقراطية. تفخر المملكة المتحدة بالوقوف جنبا إلى جنب مع شعب السودان ودعم رئيس الوزراء حمدوك في رحلة هذا البلد نحو الحرية والسلام والعدالة".

ويلتقي راب بعدد من شخصيات المجتمع المدني السوداني بما في ذلك محامية حقوق الإنسان سامية الهاشمي وشخصيات بارزة من الثورة تشمل رفقة عبد الرحمن "صائدة البمبان" وأحلام خضر، للتعرف على رؤيتهم لمستقبل السودان ومناقشة كيف يمكن للمملكة المتحدة تقديم المزيد من الدعم.

كما سيلتقي أيضا نبيل أديب رئيس لجنة التحقيق في أحداث فض الاعتصام في 3 يونيو/حزيران 2019، والناشطين المدنيين منارة أسد وآلاء صلاح.

وتعد المملكة المتحدة ثاني أكبر مانح إنساني ثنائي للسودان إذ قدمت 125 مليون جنيه إسترليني من الدعم للسودان في هذه السنة المالية، بما في ذلك 5 ملايين جنيه إسترليني في شكل تمويل جديد لتلبية الاحتياجات العاجلة الناشئة عن أزمة التقراي.