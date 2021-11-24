الخرطوم 24 نوفمبر 2021- وصلت إلى ميناء بور تسودان خمس بواخر محملة بالوقود بينما أكدت الحكومة أن موقف إمداد الوقود مطمئن وأنها تعمل على تنفيذ خطة الاستيراد لشهر ديسمبر القادم 2021م .

سيارات تصطف لشراء البنزين في احد محطات التوزيع في العاصمة السودانية الخرطوم (الفرنسية)

وشهدت الخرطوم وعدد من الولايات خلال الأيام الماضية أزمة حادة في الوقود لاسيما الجازولين أرجعتها وزارة الطاقة والنفط لمشكلة في التوزيع بسبب الإقبال الكبير على الوقود خاصة الشاحنات الكبيرة التي بدأت التنقل بعد فتح الطرق والميناء.

وقالت وزارة الطاقة والنفط طبقا لبيان صحفي اطلعت عليه" سودان تربيون" الأربعاء فإن خمسة بواخر محملة بالوقود وصلت الي ميناء بور تسودان منها ثلاثة بواخر جازولين ، وباخرة غاز الطبخ ، وأخرى بنزين.

ونوهت الي وجود مخزون كافي في كل من مستودعات الخرطوم، بور تسودان، الشجرة لمنتجات البنزين والجازولين والغاز ، بجانب تدفق إنتاج مصفاة الخرطوم اليومي من المنتجات المذكورة مؤكدة أن موقف الإمداد مطمئن جداً بل يجري العمل في تنفيذ خطة الاستيراد لشهر ديسمبر القادم 2021م .

والأسبوع الماضي ارتفع سعر لتر البنزين في السودان إلى 362 جنيها بدلا عن 320 جنيها كما زاد سعر لتر الديزل بالمقدار نفسه من 305 جنيهات إلى 347.

ويأتي صعود الأسعار الجديد بعدما سُجّلت ارتفاعات متكررة في أسعار المحروقات على مدى العام الجاري، لا سيما مع وضع السلطات اللمسات الأخيرة على عملية الإلغاء التدريجي لدعم الوقود التي تهدف الآن إلى التماهي مع تقلبات أسعار النفط العالمية.

وصول 5 بواخر محملة بالوقود الي ميناء بور تسودان