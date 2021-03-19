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وفاة اثنين من المعدنين ونجاة ثلاثة آخرين بولاية القضارف

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القضارف 18 مارس 2021- لقى اثنين من المعدنين مصرعهما اختناقا بينما نجا ثلاث آخرين في احدى البلدات بولاية القضارف شرقي السودان.

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ولاية القضارف في شرق السودان

ووقع الحادث بمنطقة للتعدين الأهلي بمنجم "جبل وارم" بمنطقة سالمين بمحلية قلع النحل إثر نقص حاد في الأوكسجين داخل بئر للتنقيب عن الذهب.

وقال مدير شرطة الدفاع المدني مقرر لجنة الطواري بولاية القضارف العميد شرطة اسامة عبد الغني لـ “سودان تربيون" الجمعة إن شرطة الدفاع المدني تمكنت من انقاذ ثلاثة من المعدنين بعد تعرضهم لنقص حاد في الأوكسجين.

وأفاد أن خمسة منهم كانوا هبطوا الى نحو 80 متر داخل أحد الآبار بحثاً عن الذهب وانه جرى اضرام النار داخله لتفتيت الصخور باستخدام مواد شديدة الاشتعال، ما أدى الى انبعاث دخان كثيف ونقص كبير في كمية الأوكسجين نتج عنه اختناق اثنين ووفاتهما في الحال.

وحذر مدير شرطة الدفاع المدني من الدخول الى الابار العميقة لاستخراج الذهب سيما مع الارتفاع الشديد الذي تشهده درجات الحرارة هذه الأيام وتجاوزها الـ 43 درجة مئوية.



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