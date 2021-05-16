وفاة الطيب مصطفى أشهر دعاة انفصال جنوب السودان

الخرطوم 16 مايو 2021 ـ توفي، اليوم الأحد، في العاصمة السودانية الخرطوم رئيس منبر السلام العادل والكاتب الصحافي الطيب مصطفى، متأثرا بفايروس كورونا الذي أصيب به قبل أسابيع.

الطيب مصطفى رئيس حزب منبر السلام العادل

وأسس مصطفى الذي يرتبط بصلة رحم بالرئيس المعزول عمر البشير، صحيفة "الانتباهة" وحزب منبر السلام العادل في العام 2006، ودعا عبر صحيفته وحزبه لانفصال جنوب السودان.

وكان لافتا أن الطيب مصطفى عمد إلى ذبح ثور في اليوم الذي انفصل فيه جنوب السودان في 11 يوليو 2011.

وكان للطيب مصطفى أيضا دور بارز في إلغاء البشير لاتفاق "نافع ـ عقار" وهو اتفاق مبادئ بين مالك عقار القيادي في الحركة الشعبية ـ شمال ومساعد البشير، وقتها، نافع علي نافع في عام 2011.

وفي العام 2014 أسس الطيب مصطفى صحيفة "الصيحة" بعد أن خسر قضية في المحكمة بشأن ملكية صحيفة الانتباهة" مع ناشرين آخرين.

ويكتب مصطفى عمود صحفي باسم "زفرات حرى" دائما ما خصصه للدعوة لانفصال جنوب السودان، وبعد الثورة ظل الرجل مناهضا للحكومة الانتقالية خاصة فيما يلي العلمانية والتطبيع مع إسرائيل.