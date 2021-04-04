وفاة سفير اندونيسيا في الخرطوم متأثراً بفايروس (كورونا)

الخرطوم 4 أبريل 2021 - توفى سفير اندونيسيا في السودان، ليل السبت في أحد مشافي الخرطوم متأثراً بفايروس كورونا.

السفير الاندنوسي لدى الخرطوم توفى متأثراً بكورونا

وتقول وزارة الصحة السودانية إن الوضع في العاصمة الخرطوم مثير للقلق، بعد تفشي الموجة الثالثة من الجائحة، لكن الحكومة لم تتخذ حتى الآن إجراءات مشددة للحد من خطورة الوضع.

ونعت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، سفير اندونيسيا في الخرطوم روساليس رسلند.

وتوفى رسلند في مشفي رويال كير الخاص، الذي يُقدم خدمات علاجية ممتازة مقارنة ببقية المشافي، متأثرا بفايروس كورونا.

وأشارت الخارجية إلى أن الراحل عمل "بجد لتوليد العلاقات السودانية الاندونيسية"، كما أسهم بإصرار على تنشيطها في جميع المجالات.

وقدمت وزارة الخارجية تعازيها لعائلة رسلند وحكومته وشعب اندونيسيا، إضافة لأصدقائه السودانيين والسفراء والسلك الدبلوماسي.

وسجلت وزارة الصحة 30.111 إصابة بالوباء مُنذ انتشاره في مارس 2020، تتضمن 2.063 حالة وفاة، مقابل تعافي 24.214 شخص من الإصابة.