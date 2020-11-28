 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 28 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020

وفاة شقيق البشير بالمعتقل والنيابة العامة تصدر توضيحات

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 28 نوفمبر 2020 - توفي الطبيب عبد الله حسن، شقيق الرئيس المعزول عمر البشير، داخل سجن كوبر، الذي أُودع فيه أبريل 2019، بتهم تتعلق بالفساد المالي، بينما أصدرت النيابة العامة توضيحات بشأن ملابسات اعتقاله ومحاكمته.

JPEG - 27.3 كيلوبايت
عبدالله حسن البشير

وانعقدت أولى جلسات محاكمة عبد الله البشير، في الخامس من أغسطس الفائت، حيث يُحاكم ببيع مصنع مملوك للدولة.

وقال أقارب الراحل عبد الله البشير، إنه توفي فجر السبت، بعد صراع مع مرض السرطان وجرى تشييعه وسط عدد مقدر من ذويه ومعارف الأسرة.

وشن أنصار الرئيس المعزول عمر البشير هجومًا كثيفًا على النيابة العامة، بحجة إنها منعته للسفر خارج البلاد لتلقي العلاج. واتهم مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي السلطات باغتيال الرجل بعد حرمانه من تلقي الرعاية الطبية التي يستحقها.

كما حمل بعضهم النيابة العامة ووزير العدل المسؤولية جراء وفاته بالمعتقل.

لكن النيابة قالت في توضيح إنها أحالت ملف عبد الله البشير للقضاء منذ 14 يونيو الفائت، لتكون أي إجراءات تخصه بيد المحكمة التي يُحاكم أمامها.

وأشارت النيابة في بيان، تلقته "سودان تربيون"، السبت، أنها تلقت طلبًا لعلاج البشير خارج السودان في 16 يونيو، وردت عليه بانها أحالت الملف للقضاء.

وقالت إن الراحل قيدت ضده إجراءات أولية تحت المادة 47 من القانون الجنائي مُنذ الخامس من ديسمبر 2011. (أي قبل سقوط النظام بسنوات) لدى نيابة الأموال العامة.

وأضافت: "في 16 يونيو 2019، عُدلت الدعوى المبدئية، كما قيدت ضده دعوى جنائية في 9 يناير 2020".

وكشفت أن الراحل عجز عن سداد الكفالة المالية التي أمرت بها النيابة للإفراج عنه.

وأكدت النيابة سماحها لعبد الله البشير بتلقي العلاج في مستشفى علياء في 4 و22 أبريل الفائت، كما عُرض على لجنة طبية مكونة من 3 أطباء، أوصت ببقائه في المستشفى تحت الإشراف الطبي لاستمرار تلقيه العلاج.

وقالت النيابة العامة إنها سمحت بعرض المتهم على الأطباء الذين اختارهم، مبدية رفضها لأي "مزايدة سياسية في الإجراءات القانونية".



GOOGLE POWERED


The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

أقدار السودان.. تأملات في رحيلهم 2020-11-26 20:11:09 بقلم : العبيد أحمد مروح الذين يعتقدون أن البشر وحدهم هم القادرين على التحكُّم في مصائر أممهم وشعوبهم وعلى التأثير في مجريات مساراتها الرئيسية، دون أن يكون للأقدار دخل في ذلك ، ليسوا معنيين بمواصلة قراءة هذا المقال. ففكرة (...)

إزالة التّمكين أم إزالة لجنة التّمكين؟ 2020-11-22 18:12:47 ياسر عرمان ثورة ديسمبر؛ لن تساوي الدم الذي كتبت به إن لم تتمكّن من إزالة التّمكين!. إذا أردت معرفة نتيجة فحص الكورونا السّياسية لأي شخص وموقفه من الثّورة والتّغيير؛ أعرف موقفه من إزالة التّمكين أولاً. لايمكن بناء دولة (...)

فرص المراجعة التاريخية على ضوء ثورة ديسمبر والسلام في السودان 2020-11-17 07:00:52 ياسر عرمان قال البروفيسر السنغالى الشيخ أنتا ديوب، وهو واحد من أهم المؤرخين والمفكرين الثوريين الأفارقة، وقد نال درجة الدكتوراة من جامعة السوربون فى رسالة حول اصول الحضارة الإفريقية السوداء القديمة لوادى النيل وقد اطلق (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.