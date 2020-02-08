وفاة صحفي ورياضي إسرائيلي نفته بريطانيا إلى السودان في الأربعينات

الخرطوم 8 فبراير 2020- قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إنّ العداء والصحافي الرياضي يهودا غباي توفي السبت، عن عمر يناهز 93 عاماً.

يهودا غباي

وكان غباي بطلاً إسرائيلياً في المسافات القصيرة في أربعينيات القرن الماضي، قبل أن يصبح صحفياً ومسؤولاً في مجلس المراهنات الرياضية.

ولد غباي في تل أبيب عام 1926، وفي عام 1944 تم نفيه من البريطانيين لإريتريا والسودان.

وفي عام 1948 كان يمثل إسرائيل في أولمبياد لندن، قبل أن يلتحق بجيش الدفاع الإسرائيلي مشاركاً في حرب.

وفي عام 1952 عمل كمراسل رياضي، انضم إلى المجلة الأسبوعية (هذا العالم)، وفي عام 1954 كان من بين مجموعة من الصحفيين الذين أسسوا الصحيفة الرياضية اليومية الأشهر (أخبار الرياضة)، والتي استمرت في الصدور لأكثر من ثلاثة عقود حتى 1985.

وكان غباي أحد مالكي ومحرري الصحيفة التي حظيت بشعبية جارفة؛ خاصة في الأيام التي سبقت دخول التلفزيون إلى إسرائيل.

وخلال مسيرته، غطى غباي ثلاث كؤوس عالمية (سويسرا 1954، السويد 1962، إنجلترا 1966) وثلاث أولمبياد (روما 1960، ميونيخ 1972، مونتريال 1976).